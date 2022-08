Governo do Brasil promete 5G “puro” em iPhones até setembro

Conforme prometido, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri, compareceram hoje à sede da Apple em Cupertino para solicitar uma atualização de firmware a fim de habilitar o chamado 5G “puro” em iPhones no Brasil. E foram bem-sucedidos.

Em um post no Instagram, o ministro afirmou que a atualização de firmware com o sinal 5G SA (Standalone) chegará até setembro para iPhones em todo o país. Ele disse que a Apple está em contato com os engenheiros do Brasil, que acompanharão os testes e reportarão o progresso semanalmente.

A notícia é ótima, mas não é só isso: o ministro afirmou que a Apple quer fazer uma parceria para a proteção da Amazônia. Esse interesse vem da preocupação do mundo com nossas matas e, como ratificou Baigorri, “a Amazônia é um recurso brasileiro, mas que atende a toda a humanidade”.

Faria chegou a dizer que “só com tecnologia que nós poderemos preservar o meio ambiente” e também citou que a tecnologia ajudaria a população que vive na região.

Além da Apple, o ministro se reuniu com a Cisco e a Amazon. Esperamos que, a partir desses encontros, possamos colher ótimos frutos tecnológicos.

