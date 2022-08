Homem rastreia moto roubada com AirTag e… ladrão o agride

Sabe quando você tem algum dispositivo roubado e o Buscar (Find My) envia a localização da pessoa que subtraiu seu bem? E vem, então, aquele pensamento de “e se eu fosse até lá?” — que geralmente é contido pelo mínimo restante de racionalidade. Exceto que, no caso de um homem de Nova York, essa última parte não aconteceu.

De acordo com o NY Daily News, Stephen Herbert teve a sua moto roubada três dias depois de ser comprada, em junho deste ano. Apesar de contrariar as recomendações da Apple, algumas pessoas colocam AirTags em bens valiosos para localizá-los caso sejam roubados. E foi o que o novaiorquino fez.

Herbert, após o ocorrido, conseguiu descobrir onde estava a sua moto com a localização do dispositivo. Ele relatou para a polícia, mas “precisava ver com os próprios olhos” — e, assim, foi até o local. Lá, encontrou o veículo, mas aqui vem o plot twist: também estava no lugar o ladrão que roubou seu bem.

A vítima ligou para a polícia e o ladrão inicialmente fugiu do local. O suspeito, porém, voltou com um comparsa e os dois agrediram Herbert, deixando-o com o nariz quebrado, como mostra a foto abaixo. Para piorar, os criminosos levaram a moto de novo.

Ele precisou de várias cirurgias para recuperar o nariz, além de ter ficado com sequelas emocionais e ter se arrependido de ter ido atrás da moto — e do ladrão.

Eu penso muito nisso [no ocorrido], se ele tivesse uma arma eu poderia estar morto. Penso no quão burro eu fui em confrontar alguém e talvez minha vida tivesse sido devastada de uma maneira muito mais séria. Ele também expressou a comum sensação de vítimas de assalto de não se sentir seguro na cidade onde mora.

O AirTag é bastante útil e já ajudou pessoas em diversas situações, como o homem que foi salvo de ter o carro roubado pela segunda vez. Apesar disso, às vezes ele também parece um experimento da teoria hobbesiana dada a quantidade de situações envolvendo perseguição, stalking, entre outras seções do Código Penal práticas. A Apple já anunciou medidas para combater essa problemática.

Tudo que tem um lado bom pode ter um ruim, e esse caso mostra bem as duas facetas. Vale ressaltar novamente que não é recomendável, como o próprio o homem reconheceu, ir atrás de criminosos e não se deve deixar levar pela falsa sensação de controle da situação que dá saber a localização do ladrão.

via AppleInsider