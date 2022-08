Lançamento do iPadOS 16 poderá ser adiado para outubro

Embora esteja acompanhando o cronograma de testes como previsto, a Apple planeja adiar o lançamento do iPadOS 16 em um mês, segundo informações da Bloomberg. Isso poderá significar que o sistema de iPads não chegará junto ao iOS 16, em setembro, como normalmente acontece — o que não é inédito, mas também não é comum.

Segundo a reportagem do jornalista Mark Gurman, a Apple agora estaria visando o lançamento do iPadOS 16 em outubro — para ter tempo de melhorar o Stage Manager, novo recurso multitarefa do sistema —, junto ao macOS Ventura 13. De acordo com ele, o iOS 16 e o watchOS 9 ainda estariam previstos para setembro.

Durante os testes beta, o sistema atraiu críticas de alguns desenvolvedores e usuários por seus bugs, além de uma interface confusa e falta de compatibilidade com a maioria dos iPads. O escalonamento do cronograma de lançamento também permitirá que a Apple coloque mais recursos de engenharia na conclusão do iOS 16, a atualização de software que será incluída no iPhone 14 em setembro.

Ainda segundo Gurman, a mudança também aproximaria o lançamento do iPadOS 16 do anúncio de novos modelos de iPads. Como já comentamos, a Maçã estaria desenvolvendo um novo iPad Pro com chip M2, bem como um suposto modelo inédito de 14,1 polegadas.

Vale lembrar que o Stage Manager é limitado aos modelos de iPads com chip M1 e não estará disponível em iPads mais antigos. A Apple explicou que não é possível oferecer uma experiência multitarefa aceitável em iPads mais antigos, daí à limitação.