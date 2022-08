Microsoft Teams está agora otimizado para Macs M1/M2

Após meses em fase de testes, a versão do Microsoft Teams otimizada para Macs equipados com Apple Silicon finalmente começou a ser liberada hoje — trazendo mais performance e um menor consumo de bateria para quem costuma usar o aplicativo nos computadores mais recentes da Maçã.

Publicidade

Em um post no seu blog oficial, a empresa explicou que a nova versão já começou a ser liberada e deverá pintar para todos os usuários de forma gradual ao longo dos próximos meses (sim, meses). Caso você não esteja muito afim de esperar a atualização aparecer em seu computador, ainda é possível baixar a versão beta do software [PKG].

Até então, assim como outros aplicativos ainda não otimizados para os chips M1/M2, o Teams dependia do Rosetta 2 — ferramenta de emulação para aplicativos x86 criada pela Apple — para funcionar corretamente em máquinas mais recentes. Outros produtos da Microsoft, como o navegador Edge, por exemplo, já receberam versões nativas.

Ainda segundo a Microsoft, além dos ganhos de performance, a nova versão também fará com que o Teams funcione corretamente com monitores de alta resolução durante ligações ou reuniões. Além disso, ela será identificada como universal, isto é, com binários nativos para Macs com chips Intel ou com os proprietários da Maçã.

Publicidade

O Microsoft Teams para macOS pode ser baixado gratuitamente através do seu site oficial. O serviço também traz versões para iPhones e iPads. Boas reuniões!

via MacRumors