Rumores: “iPhones 14” terão novas cores e partirão de US$800

Estamos cada vez mais próximos de conhecer a próxima geração e iPhones — e, como todo ano, o número de rumores (alguns mais confiáveis do que outros) vai aumentando à medida que nos aproximados da hora H.

Agora, duas novas especulações de fontes não muito credíveis/conhecidas emergiram, sendo que a primeira delas fala sobre o novo processador, as cores e o novo modo de Tela Sempre Ativa dos “iPhones 14”. Já o segundo aponta que o preço do futuro modelo de entrada não será alterado, como veremos mais detalhadamente a seguir.

Processador, cores e Tela Sempre Ativa

Sobre alguns dos recursos de hardware e software dos próximos iPhones, o usuário @Jioriku publicou uma thread no Twitter com “confirmações” de rumores já ventilados. Como lembrado pelo 9to5Mac, esse mesmo usuário previu, no ano passado, que o Face ID com máscara seria um recurso de software (não limitado aos iPhones 13).

Quick dump of the current iPhone 14 knowledge I've got that I can share. Please note that this is a lot of confirmations more than new stuff. Also, sing a new system to rate how much weight I'd put behind leaks! Look for a 🚀and note that 5/5 is 100% in my book.



Ok, here we go! — McGuire Wood 🔜 Lost Lands 2022 (@Jioriku) August 3, 2022

Com relação ao processador, Jioriku apontou que o chip “A16” será baseado no mesmo processo de 5 nanômetros do A15 Bionic e que o ganho de desempenho do novo SoC será praticamente “o mesmo aumento incremental ano a ano que temos visto”.

Sobre as cores dos próximos iPhones, ele comentou que o “iPhone 14” será disponibilizado em verde, roxo (no lugar do rosa), azul, preto (meia-noite), branco (estelar) e vermelho. Já os “iPhones 14 Pro” poderão estar disponíveis nas cores verde (verde-alpino), roxo (no lugar do azul-sierra), prata (prateado), ouro (dourado) e grafite.

Já com relação à (possível) Tela Sempre Ativa, Jioriku disse que o recurso será idêntico ao que vimos nos vazamentos do Xcode. Mais precisamente, ele disse que o sistema exibirá apenas os widgets da tela bloqueada e não terá como diferenciá-los.

Jioriku também comentou que a Apple testou uma opção de titânio para o “iPhone 14 Pro”, mas acabou usando os mesmos materiais do iPhone 13 Pro. Ele acredita, ainda, que teremos as mesmas opções de armazenamento dos modelos atuais e que a próxima geração suportará carregamento de 30W para “adaptadores de 30W ou mais durante a inicial de um ciclo de carga”, a qual “cairá para 27-25W” posteriormente.

Por fim, ele apontou que os ímãs da tecnologia MagSafe estarão um pouco mais fortes na próxima geração, e a Apple lançará uma nova Bateria MagSafe maior (e mais pesada).

Modelo de entrada pelo valor do iPhone 13?

Ainda com relação aos próximos iPhones, um usuário conhecido como “yeux1122” no blog coreano Naver disse que Apple não aumentará o preço do “iPhone 14” de entrada em relação ao atual valor do iPhone 13 (US$800) para “aumentar as vendas e compensar o declínio da demanda em meio à desaceleração do mercado global de smartphones”. Isso, porém, vai de encontro a outros rumores, os quais apontam para um encarecimento dos próximos modelos.

Segundo o usuário, o rumor vem de uma “grande instituição financeira dos EUA com um histórico de precisão”, a qual não foi identificada. Como destacado pelo MacRumors, o blog de onde vem esse rumor foi fonte de algumas informações precisas no passado, incluindo alguns detalhes sobre o iPad mini de sexta geração antes de ser lançado. Esse mesmo usuário, no entanto, afirmou incorretamente que a Apple lançaria um “iPad mini Pro” no segundo semestre de 2021.

Vale notar que a Apple deverá descontinuar o modelo mini com a próxima geração de iPhones, então é provável que o modelo de 6,1″ (com chip A15 Bionic) será a nova versão de entrada.

