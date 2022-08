Apple libera atualização para o Studio Display

O monitor Apple Studio Display recebeu, hoje, a versão 15.5 (compilação 19F80 ) de seu firmware. A atualização, não teve notas de lançamento, mas acredita-se que ela tenha sido liberada por conta de problemas no alto-falante do aparelho.

Como reportamos nesta semana, a Apple admitiu que um bug acometia os alto-falantes do Studio Display, que reproduzia sons de maneira distorcida, parava abruptamente, entre outros problemas. A gigante de Cupertino chegou a sugerir que os usuários desconectassem o monitor da energia e reconectassem como paliativo.

Já que o monitor possui o processador A13 Bionic e firmware baseado no iOS, uma atualização pode resolver o problema — assim como aconteceu anteriormente com sua webcam, que recebeu ajustes por uma atualização. É esperado, então, que essa nova versão conserte o problema no áudio do Studio Display.

Para atualizar o firmware, é necessário conectar o monitor a um Mac. Então, acesse Preferências do Sistema » Atualização de Software para instalar o firmware.

