Como apagar o áudio de um filme usando o iMovie [iPhone, iPad e Mac]

O iMovie é um excelente aplicativo para quem quer editar algum filme caseiro de um jeito superfácil e rápido, usando as diversas ferramentas disponibilizadas pela Maçã. Além de estar disponível nos Macs, ele também pode ser usado no iPhone e no iPad.

Publicidade

Pois saiba que, se você quiser, é possível tirar o áudio de um vídeo que você queira usar diretamente por esse app, de um jeito bem simples. Nos parágrafos a seguir, veja como fazer isso!

Como remover o áudio de um filme pelo iMovie do iPhone/iPad

Abra o iMovie, toque em “Filme” e selecione aquele que deseja usar (e que esteja na sua fototeca). Depois, selecione-o na linha do tempo (de maneira com que ele fique com uma borda amarela, toque no botão representado por um alto-falante, na barra inferior e deslize o controle em direção à esquerda, até o fim.

Quando estiver satisfeito, toque em “OK”, no canto superior esquerdo. Por fim, basta tocar no botão de compartilhar para escolher o destino do vídeo.

Como remover o áudio de um filme pelo iMovie do Mac

Com o iMovie aberto, clique em “Criar Novo” e em “Filme”. Depois, arraste o filme desejado do seu computador diretamente para o app ou, se desejar, vá até a seta voltada para baixo (na parte superior esquerda), em Arquivo » Importar Mídia ou use o atalho ⌘ command I .

Publicidade

Depois, coloque o filme na linha do tempo (arrastando-o para a parte inferior da tela), selecione-o (de maneira com que ele fique com uma borda amarela). Clique com o botão direito do mouse em cima dele, selecione “Separar Áudio” ou use o atalho ⌥ option ⌘ B .

Por fim, selecione a barra com o áudio, que estará localizada embaixo do filme, clique com o botão direito do mouse e selecione “Apagar”. Se preferir, basta selecioná-lo e apertar a tecla delete .

Estando satisfeito, vá até Arquivo » Compartilhar, na barra de menus, para escolher por onde deseja compartilhá-lo. Depois, siga os próximos passos.

Publicidade

Bem fácil, não acham? 🎬

via iDownloadBlog