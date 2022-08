Empresas agora podem exibir dados de localização no Twitter

Estabelecimentos com contas profissionais no Twitter agora podem exibir informações de localização, contato e funcionamento diretamente no topo de seus perfis, através de uma nova seção dedicada. Chamada de “Location Spotlight”, a ferramenta incorpora funções de outro recurso antes disponível apenas para um pequeno grupo de usuários.

Com a novidade, é possível adicionar mapas nos perfis que mostram ao usuário exatamente que caminho fazer para chegar ao estabelecimento em si, bem como quanto tempo o trajeto deverá levar. Embora essa opção seja fruto de uma integração com o Google Maps, o usuário pode checar uma rota sem nem mesmo sair do aplicativo do Twitter.

Também é possível exibir informações como o endereço da empresa, a URL de seu site, os seus horários de funcionamento e dados de contato como números de telefone e endereços de email. Todas essas informações, vale notar, podem ser alteradas a qualquer momento pelo dono do perfil.

Quem estiver interessado em adicionar esse tipo de informação para seu negócio precisa navegar até seu perfil, tocar em “Editar perfil” e depois em “Editar perfil profissional”. Feito isso, é só tocar na seção dedicada ao recurso, ativar a opção de Localização e preencher as informações desejadas. Para que tudo isso seja possível, o perfil já precisa ter sido aprovado para se tornar uma conta profissional.

Além disso, o Twitter também confirmou que está trabalhando em uma série de outras ferramentas para contas profissionais, as quais deverão ser apresentadas nas próximas semanas. Uma delas, chamada de “Professional Home”, trará novas métricas sobre a performance de posts, novas ferramentas para a descobertas de ofertas e o aumento do alcance dos perfis.

A ferramenta “Location Spotlight” já está disponível globalmente, para todas as contas profissionais no Twitter.

