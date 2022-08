Fortune 500: Apple fica em 7º lugar no ranking; Amazon, em 2º

Como faz anualmente, a Fortune divulgou nesta semana o seu ranking com as 500 empresas que tiveram maior receita fiscal em 2021. Mais uma vez, a exemplo do que aconteceu em 2020, a Apple foi superada pela Amazon, caindo uma posição.

Na sétima posição no ranking, a Maçã teve uma receita de US$365,8 bilhões, valor razoavelmente menor que o registrado pela empresa de Jeff Bezos, a qual obteve uma receita total de US$469,8 bilhões e ficou em segundo lugar.

A gigante de Cupertino se deu melhor, porém, quando o assunto é lucro. Enquanto o da Apple foi de US$94,6 bilhões, o da concorrente foi de US$33,3 bilhões, o que representa quase o triplo de uma em relação à outra.

A Apple, inclusive, está em segundo lugar no ranking geral de lucro, o qual teve a liderança ocupada pela petroleira Saudi Aramco — empresa que obteve um lucro de nada menos que US$105 bilhões no último ano fiscal.

Apple e Amazon foram as únicas grandes empresas no ramo de tecnologia a figurar no Top 10, o qual conta com o Walmart em primeiro lugar (com uma receita de US$572,7 bilhões, mas “apenas” US$13,6 bilhões de lucro).

Outras gigantes do setor figuraram em posições mais distantes, como a Alphabet (empresa-mãe do Google, em 17º, com receita de US$257,6 bilhões), a Samsung (em 18º, com receita de US$244,3 bilhões) e a Microsoft (em 33º, com receita de US$168 bilhões).

Outro dado interessante é que a China ocupa a primeira posição no que se refere ao número de empresas presentes no Top 500, com 145 companhias. Os Estados Unidos ocupam a segunda colocação, com 124.

O Brasil tem apenas 7 empresas no ranking, sendo a primeira delas a Petrobras — em 128º, com uma receita de US$84 bilhões e lucro de US$19,9 bilhões.