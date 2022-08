Homem viaja 96 horas para reaver mala rastreada pelo AirTag

Você já passou pela dor de cabeça de ter uma mala perdida em um voo e parecer que nunca mais vai recuperá-la? Um homem teve de lidar com essa situação na Europa e foi até a última possibilidade para recuperar suas malas — o que fez com a ajuda de um AirTag.

Publicidade

Cameron Hopkins e sua namorada foram de Düsseldorf (Alemanha) para Cracóvia (Polônia); o voo fez uma primeira parada, onde por algum motivo as malas de Hopkins ficaram. Eles descobriram isso ao pousar na Polônia e ver metade das pessoas com suas bagagens e outra sem elas.

Ele foi reclamar com a companhia aérea e mostrou que a localização do AirTag da mala apontava que a bagagem estava em Düsseldorf. A viagem seguiu — sem malas —, ele voltou aos Estados Unidos, onde mora, e nada de seus pertences voltarem. Contendo objetos com valor emocional, ele decidiu ir de novo à Europa em busca de conseguir recuperar as malas.

Em meio aos caos em que se encontram os aeroportos atualmente, com alto contágio de COVID-19 e outros problemas, ele novamente teve problemas, com voos cancelados e terminando a nova viagem de trem. Chegando a Düsseldorf, ele fez um “tour” interminável pelas salas de bagagem e, com o auxílio do AirTag, finalmente achou a bagagem!

Publicidade

Como nada nessa história é positivo, ele não conseguiu voltar aos EUA com as quatro malas recuperadas. Hopkins teve de deixar algumas com a namorada, na Polônia, onde — adivinhem — perderam-se de novo, mas dessa vez conseguiram ser encontradas sem grandes problemas e já estão com o homem em sua casa.

Sem o AirTag, é bastante possível que essas malas e, por conseguinte, os itens de valor emocional nelas, até agora estivessem perdidos. O homem, porém, precisou gastar quase US$3.000 (mais de R$15.000) em sua expedição na Europa para recuperar seus pertences.

Até que dá vontade de colocar um AirTag na mala depois de ouvir essa história, hein?! 😅

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via The Points Guy