iMovie: como alterar a duração padrão das transições [Mac]

O iMovie é um poderoso e gratuito aplicativo para a edição de vídeos. Ele está disponível para todos os principais dispositivos da Maçã — no iPhone/iPad e no Mac, para ser mais preciso.

Ao juntar dois vídeos em um mesmo projeto, o ideal é se usar uma transição. Assim, o vídeo não fica tão “cru”. O iMovie oferece diversos tipos de transições diferentes, como “Desfoque Cruzado”, “Cubo” e “Zoom Cruzado”, por exemplo.

Por padrão, o tempo de transição é de um segundo, sendo possível que você altere isso manualmente a cada nova transição que for adicionar.

Porém, no caso do app para Macs, a Maçã oferece a possibilidade de alterar isso de maneira geral, ou seja, fazendo com que todas as próximas transições que você for adicionar na linha do tempo sejam nesse mesmo tempo. Veja, a seguir, como é fácil fazer isso!

Abra o iMovie e, na barra de menus, clique em “Preferências…”. Se preferir, também é possível fazer isso usando o atalho ⌘ command , .

Depois, em “Transições”, clique na caixa dos segundos e digite a nova duração desejada de uma transição adicionada na linha do tempo dos projetos.

O bacana é que a mudança ocorre de forma automática, então não é necessário clicar em nenhum outro botão para salvar o ajuste. 😄