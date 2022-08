iMovie: como criar um Filme Mágico [iPhone e iPad]

Já falamos bastante aqui no MacMagazine sobre o iMovie, aplicativo da Apple para a edição de vídeos. Um recurso adicionado recentemente à versão 3.0 do app para iPhones e iPads é de criar os chamados Filmes Mágicos (Magic Movie).

Publicidade

Essa nada mais é do que uma maneira ainda mais prática de criar um filme completo por lá. Ao selecionar essa opção, o iMovie cria, de forma automática, um filme com uma aparência profissional com base nos vídeos selecionados — já com uma trilha sonora aplicada.

A seguir, veja como criar e editar esses vídeos no iPhone/iPad!

Como criar um Filme Mágico

Com o app do iMovie aberto, toque em “Filme Mágico” e escolha as mídias que deseja usar para ele. Caso tenha criado uma pasta aqueles que quer usar, toque nela e em “Criar Filme Mágico”, no centro da tela.

Publicidade

Já se tiver selecionado apenas os vídeos fora de uma pasta, toque em “Criar Filme Mágico”, na parte inferior da tela.

Como editar um Filme Mágico

Abra o projeto para pré-visualizar o filme mágico. Se quiser editar algum deles, selecione-o e toque no ícone representado por um lápis. Em seguida, escolha entre “Substituir a Partir da Biblioteca”, “Refazer Vídeo ou Foto” e “Editar Clipe”. Nesse último caso, é possível adicionar títulos, alterar o volume e até adicionar uma narração ao vídeo.

No canto inferior esquerdo, em “Adicionar”, é possível escolher outras três opções: “Gravar Vídeo ou Tirar Foto”, “Escolher da Biblioteca” ou “Adicionar Clipe com Título”.

Para mudar as mídias de ordem, toque em “Selecionar”, no canto inferior direito, segure o dedo em cima do filme e arraste-o até o novo local. Já se quiser apagá-lo, deslize o dedo da esquerda para a direita em cima dele e toque em “Apagar”; para deletar múltiplos filmes, selecione-os na tela de edição e vá até “Apagar”.

Publicidade

Se quiser alterar o estilo do vídeo, adicionar uma música ao projeto ou escolher um filtro para ele, toque no botão representado por um filme (no canto superior direito). Quando estiver satisfeito com as edições, toque em “OK”.

Já quando terminar toda a edição do projeto de Filme Mágico, toque no botão de compartilhar (também no canto superior direito) e escolha o destino dele. Se quiser que fique salvo na sua fototeca, por exemplo, escolha “Salvar Vídeo”.

Já conhecia essa função? 🎬