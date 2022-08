iMovie: como estabilizar um vídeo tremido [Mac]

Se você costuma fazer filmagens usando o seu iPhone/iPad ou mesmo uma câmera fotográfica dedicada, sabe que, atualmente, a maioria conta com sensores, estabilizadores e algoritmos aprimorados para evitar ao máximo que eles saiam tremidos.

Porém, como nem tudo é perfeito, pode ser que você queira aprimorá-los após a captura e deixar eles mais estabilizados. É exatamente isso que uma ferramenta do iMovie se propõe a fazer.

A seguir, veja como ativar essa função no app do macOS!

Abra o iMovie e selecione o projeto onde o filme esteja contido. Em seguida, clique no vídeo desejado, na linha do tempo. Na parte superior direita, acima da prévia do vídeo, clique no quarto botão (da esquerda para a direita), de estabilização, e marque a caixa “Estabilizar Vídeo Tremido”.

Se quiser ajustar a quantidade de estabilização aplicada ao vídeo, arraste o controle deslizante localizado ao lado dessa opção. Por fim, para ver o efeito aplicado, basta reproduzir o vídeo.

Além de corrigir esse tipo de distorção, também é possível corrigir o chamado Rolling Shutter, que nada mais é do que a distorção que ocorre quando a câmera se move de forma constante durante a gravação ou quando ela grava movimentos muito rápidos.

Para fazer isso, basta marcar a caixa “Reparar Rolling Shutter”, ao lado do controle de estabilizar o vídeo tremido e escolha, no menu suspenso ao lado, a quantidade de correção que deseja que seja aplicada ao filme.

Resolveu por aí? 🎬