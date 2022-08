Intel poderá atrapalhar produção de chips de 3nm da TSMC

A Apple atualmente utiliza em seus produtos chips de 5 nanômetros, incluindo o recém-anunciado M2. Os rumores mais recentes, porém, apontam que a empresa estaria planejando utilizar chips de 3nm em seus próximos dispositivos com a ajuda da fornecedora TSMC. Entretanto, esses planos podem ser prejudicados (e adiados) graças à Intel, conforme relatório publicado pela TrendForce.

A Intel planejava se juntar à TSMC para terceirizar a produção de seu chipset Meteor Lake tGPU. A produção em massa desses chips estava programada para o segundo semestre de 2022, depois foi adiada para o primeiro semestre de 2023 por conta de problemas de design e verificação.

Agora, parece que a Intel vai adiar isso mais uma vez, desta vez para o final de 2023, prejudicando toda a produção de chips de 3nm da TSMC para o restante do ano. A produção será basicamente cancelada e a fornecedora terá que desacelerar sua expansão para que “não fique excessivamente ociosa, levando a uma enorme pressão de amortização de custos”.

O grande problema é que, segundo o relatório, a Apple será “a única empresa entre a primeira onda de clientes do processo de 3nm” para o segundo semestre de 2022 e início de 2023. Assim, a fornecedora será bastante afetada em sua expansão de produção dos chips de 3nm — e paira a incerteza se ela conseguirá cumprir tanto com o volume quanto com o cronograma.

Seguindo os rumores, os próximos chips possivelmente de 3nm da Apple seriam o “M2 Pro”, o qual equiparia os próximos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas e um novo Mac mini — e, mais adiante, o “A17”.

