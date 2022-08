iPlace lança seguro para iPhone contra danos e roubo

Espelhando o que varejistas internacionais têm feito, a iPlace lançou um novo serviço de garantia estendida para iPhones com AppleCare Services, o qual oferece 24 meses de cobertura contra quebra acidental e 12 meses de cobertura contra roubo e furto qualificado — exceto extravio e furto simples.

Publicidade

O plano também permite estender benefícios da garantia limitada da Apple, permitindo que usuários aproveitem a franquia reduzida na troca de alguns componentes, como tela, bateria ou até mesmo do aparelho como um todo.

Sem iPlaceCare Com iPlaceCare Cobertura mundial para reparos (inclui o prazo da garantia limitada da Apple) 12 meses 24 meses Suporte ilimitado Apple através do 0800 (cobertura mundial) 3 meses Ilimitado Quebra acidental — 24 meses Cobre roubo e furto qualificado — 12 meses Franquia de roubo e furto qualificado — 20% Franquia reduzida (troca de tela) — R$180 Troca de bateria (menos 80% de carga) — Sem custo Troca de unidade completa ou outros reparos — R$600 Garantia estendida Apple — 12 meses

O plano, naturalmente, varia de acordo com o modelo do aparelho. Segundo os valores fornecidos pela iPlace, a proteção adicional custará a partir de:

iPhone SE (2ª geração): R$87,50 por mês

iPhone 11: R$97 por mês

iPhone 12: R$130 por mês

iPhone 13: R$159 por mês

iPhone 13 Pro: R$206 por mês

iPhone 13 Pro Max: R$203 por mês

A iPlace também afirma que as coberturas de quebras acidentais e garantia estendida podem ser acionadas diretamente com a Apple (no 0800), nas Apple Stores (em qualquer lugar do mundo) e nas assistências autorizadas, como a própria iPlace. Já em caso de roubo ou furto qualificado, os consumidores devem acessar o site da BNP Paribas Cardif para acionar a cobertura.

dica da Dalva Verônica