Nova ferramenta facilita reparo de iPhones que reiniciam

De acordo com o MacRumors, a Apple passou a disponibilizar uma nova ferramenta para suas assistências técnicas e autorizadas. A novidade torna mais fácil a detecção de problemas e, por conseguinte, o reparo dos aparelhos, em especial daqueles que apresentam falhas que causam reinícios repentinos.

Publicidade

A ferramenta é chamada de “Estabilidade do Sistema” (“System Stability”) e funciona com modelos a partir do iPhone 11. Caso o cliente descreva problemas relacionados ao aparelho reiniciar ou outros parecidos, o software poderá ser usado no Genius Bar ou pela autorizada para investigar as causas do que está acontecendo. É mais prático do que restaurar o sistema ou outros métodos mais complicados.

Antes dessa parte, seguem valendo as orientações que já vigoravam. Ou seja, verificar questões mais superficiais, como versão do sistema e se há atualizações de software. Não encontrando nada de errado, chega a parte do diagnóstico, agora acrescida da novidade que trata da Estabilidade do Sistema.

Caso o diagnóstico ache algo de errado, o procedimento é seguir com os reparos de hardware necessários. Contudo, se nada aparecer, a recomendação presente nos memorandos da Apple para os serviços de assistência técnica é utilizar o que é dito nessa página de suporte da empresa.

A ferramenta Estabilidade do Sistema faz parte do Apple Service Toolkit 2, serviço de diagnóstico da empresa baseado na nuvem. Os usuários não devem fazer nada em específico para tirar proveito da novidade, mas, tendo problemas, terão agora mais chance de resolvê-los com procedimentos de reparo mais eficientes.