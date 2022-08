Renders mostram possível novo design do iPad de 10ª geração

O iPad de 9ª geração está prestes a completar um ano de vida e alguns olhares já estão voltados para a próxima geração do tablet de entrada da Maçã.

Como estamos falando da 10ª geração do modelo, pode ser que a gigante de Cupertino tenha alguma mudança especial planejada para o dispositivo — e novos renders divulgados hoje pelo MySmartPrice trazem algumas (possíveis) delas.

Conforme mostrado nas imagens abaixo, a parte frontal do iPad de 10ª geração poderá ser semelhante à do modelo atual — com a câmera na parte superior e o Touch ID (no botão de Início) na parte inferior da tela, com bezels largos em todos os quatro lados.

Na parte de trás, o novo iPad supostamente manterá uma única câmera — mas, com base nessas imagens, parece que a 10ª geração terá um flash LED e um módulo de câmera na vertical semelhante ao dos iPhones X e XS — ao contrário da 9ª geração.

As bordas também estão mais planas do que no modelo atual, o que pode significar que a Maçã adotará o formato dos iPads Air, Pro e mini mais recentes no futuro modelo básico.

Também é possível notar os alto-falantes tanto na parte inferior quanto superior do dispositivo — no estilo do iPad Air de 5ª geração. Também na parte superior, está o botão liga/desliga e, nas laterais, os botões de volume.

Embora o formato da entrada na imagem acima sugira o uso de USB-C, o MySmartPrice diz não ter certeza se a Apple a implementará isso — ou se continuará usando uma porta Lightning. Há rumores, porém, que apostam na primeira possibilidade.

No mais, a próxima geração do tablet poderá ter uma tela maior e ser mais largo e mais fino que o iPad de 9ª geração. Além disso, ele deverá contar com o chip A14 Bionic e suporte para 5G.

