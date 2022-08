São Paulo recebe hoje o 5G “puro”; cobertura inicial é de 25%

Cerca de um mês após chegar a Brasília — e pouco depois de já ser implementada em capitais como Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e João Pessoa (PB) —, o 5G está sendo disponibilizado a partir de hoje na maior cidade do Brasil, São Paulo. Digo, o 5G SA (Standalone), também conhecido como “puro”, já que o 5G DSS já estava funcionando há algum tempo.

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), são 462 antenas já aptas ao funcionamento. O número, porém, deverá crescer nas próximas semanas. Entre autorizações e em fase de implementação, o total de antenas subirá para 1.378, quase o triplo do mínimo exigido.

O 5G em São Paulo vai começar com 25% da área urbana coberta, com destaque para a parte central da cidade. As operadoras Claro, Vivo e TIM já confirmaram os locais que já têm suporte a partir de hoje. No caso da primeira, a rede está disponível em 52 bairros ; a segunda confirmou disponibilidade em 54 bairros e, a terceira, em 96 bairros .

A chegada do 5G a São Paulo tem uma grande importância, pois é a maior economia do país, o que tende a estimular o uso de novas aplicações. —Moisés Queiroz, conselheiro da Anatel e presidente do Gaispi

A tecnologia só não foi implementada em São Paulo anteriormente devido ao fato de que isso precisava do aval da Anatel, a qual avalia a instalação de filtros na faixa de 3,5GHz (a “avenida do céu” por onde passa o sinal do 5G) o que só foi feito recentemente.

É esperado que o 5G esteja disponível em todas as capitais até o fim deste semestre. Da mesma forma, após reunião com executivos da Apple ontem, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, informou que os iPhones no Brasil receberão um update com suporte ao 5G “puro”, até o fim de setembro.

Paulistanos, o que têm achado das novas velocidades?

