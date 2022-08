★ Vidro do Apple Watch quebrado? Conserte com frete grátis em uma das maiores assistências do Brasil!

Você, que é usuário de dispositivos da Apple e acompanha o MacMagazine, com certeza já nos viu falando sobre a Loja do Sapo, uma das maiores assistências especializadas em Apple do Brasil e referência em Belo Horizonte. A empresa, especialista nos eletrônicos da Maçã, é uma das mais competentes e confiáveis do país quando o assunto é manutenção desses dispositivos.

Publicidade

Pois hoje, viemos reforçar com você, que tem um Apple Watch com o vidro totalmente danificado, que a solução dos seus problemas está bem aqui. A Loja do Sapo é uma das poucas assistências no mercado que consegue realizar uma manutenção chamada “troca de vidro”. Nela, somente o vidro danificado do aparelho é retirado e substituído por um novo, mantendo o display original e intacto. Isso faz com que a qualidade e usabilidade continue sendo a mesma, priorizando a sua experiência como usuário.

Para realizar esse serviço premium, é preciso conhecimento e equipamentos especializados — e isso a Loja do Sapo tem de sobra. O laboratório, onde todos os reparos complexos e que necessitam da estrutura de maquinário investida pela assistência, está localizado em Belo Horizonte e conta com mais de 15 técnicos internos focados em entregar resultados surpreendentes. Conheça a estrutura!

E, além de um resultado surpreendente, você ainda sai ganhando, já que economiza mais de 50% caso optasse por adquirir um produto novo; paralelamente a isso, também contribui para a sustentabilidade e a redução de lixo eletrônico, já que está evitando a troca de um produto que ainda pode ser reaproveitado e renovado.

Publicidade

Agora, é com você! Se você tem um Apple Watch (incluindo os últimos lançamentos Series 6, SE e Series 7) com o vidro quebrado, evite que esse problema se agrave e talvez deixe de ter solução, chame a Loja do Sapo e agende o seu reparo!

Frete grátis na devolução no mês de agosto

E tem mais: além de todos os benefícios e diferenciais da troca de vidro do Apple Watch oferecido pela Loja do Sapo, eles também estão oferecendo frete grátis na devolução do aparelho, exclusivo para leitores do MM — somente durante o mês de agosto!

Isso mesmo, apesar de a Loja do Sapo estar localizada na capital mineira, Belo Horizonte (MG), você pode enviar o seu Watch quebrado de qualquer lugar do Brasil para eles via SEDEX. Em muito pouco tempo, o mais breve possível, o time deles realiza o reparo e envia o produto de volta para você, que receberá o aparelho consertado, novo de novo e pronto para uso — além da garantia de um ano.

Publicidade

Ah, e se você é morador de Grande BH, pode contar ainda com o serviço de delivery da empresa em que buscam na sua casa, realizam o reparo no laboratório e lhe devolvem o mais breve possível, também sem cobrança de frete — mas somente neste mês de agosto!

A Loja do Sapo

E quem pensou que uma das maiores assistências Apple do Brasil e referência em Belo Horizonte se resumiria apenas a reparos em Apple Watch, se enganou. A Loja do Sapo também realiza reparos em iPhones (tela, bateria, vidro frontal, vidro traseiro, vidro da câmera, etc.), iPads, MacBooks e iMacs.

É uma gama completa para deixar todos os dispositivos Apple renovados com um ano de garantia — faça aqui uma avaliação.