Amazing Bomberman: Apple Arcade ganha novo jogo da saga

A série de jogos atemporal Bomberman está novamente sob os holofotes com o lançamento de Amazing Bomberman no Apple Arcade!

Para quem esteve dormindo nestas últimas quase quatro décadas, o princípio de Bomberman é lançar bombas para destruir partes da decoração, conseguir bônus (que às vezes são penalidades), aproximar-se de seus oponentes e tentar eliminá-los com explosivos bem colocados — correndo o risco de explodir a si mesmo, porém.

Para Amazing Bomberman, a desenvolvedora Konami também introduziu um elemento musical: o fundo de cada arena de batalha exibe videoclipes feitos por artistas japoneses. De acordo com a descrição do jogo, a melodia também influencia na jogabilidade, uma vez que as arenas se transformam de acordo com a música.

Entre as outras novidades desta versão, é possível jogar batalhas online a qualquer momento com controles extremamente simples, além de poder treinar sozinho, com calma, em um modo dedicado para isso.

Diversão garantida para o fim de semana! 💣

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$9,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

