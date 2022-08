App do Nubank é atualizado com nova organização de abas

O Nubank liberou ontem uma nova atualização para o seu aplicativo que reorganiza os seus serviços em três novas abas. De acordo com a fintech, a mudança foi motivada pelo feedback de clientes e busca simplificar a experiência de uso tanto no iOS quanto no Android.

Agora, ao abrir o aplicativo, é possível notar logo de cara três novos ícones na parte de baixo da tela, os quais permitem alternar entre as diferentes abas. A primeira, mais familiar, reúne as opções de gerenciamento da conta, informações sobre os cartões de crédito do cliente e empréstimos. É nessa página que o usuário pode conferir seu saldo e realizar uma transferência pelo PIX, por exemplo.

A segunda aba, representada por um “$”, guarda todas as opções de investimentos do Nubank, como a compra criptomoedas. Por ela, também é possível contratar seguros de vida e de celular — serviço lançado no início do ano.

A terceira seção, por sua vez, é completamente nova e abriga a recém-lançada plataforma de compras do Nubank. Nela, é possível encontrar uma série de descontos em lojas parceiras da fintech, como a Shopee, o Magalu e o AliExpress.

Até então, todos esses produtos ficavam aglutinados em uma única seção, obrigando o usuário a rolar a página até achar o serviço desejado. Além disso, o aplicativo também ganhou uma pequena dose de personalização e agora permite que o usuário adicione uma foto de perfil.

A atualização já foi liberada para toda a base de usuários do Nubank e já pode ser baixada gratuitamente. Curtiram o novo visual?

via Tecnoblog