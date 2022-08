Apple remove app que invadia contas do Facebook

De acordo com o Business Insider, um aplicativo que fingia ser um gerenciador de anúncios do Facebook foi removido da App Store. Ao realizar o login na rede social no app, a conta era sequestrada para fins como a publicação de publicidade maliciosa, entre outros.

Segundo a Apple, o app — que não teve o nome revelado — foi inicialmente publicado como um simples gerenciador de documentos. Após ser aprovado, então, ele foi modificado a fim de viabilizar os golpes que estava aplicando. O aplicativo aparecia entre os primeiros ao pesquisar “gerenciador de anúncios do Facebook”, que é a solução usada por anunciantes para esse fim.

Um funcionário de uma agência de publicidade ouvido pelo Insider afirmou que, após realizar o login no app malicioso, perdeu acesso à conta do Facebook dez minutos depois de baixá-lo. O Facebook disse ter avisado à Apple desse problema em meados de julho, mas a Maçã só removeu-o após o portal ter solicitado comentários sobre a questão à companhia.

Conforme lembrou o MacRumors, a gigante de Cupertino adora destacar o quão seguro é o ambiente da App Store. Só no ano passado, 250 mil apps foram rejeitados — ou seja, sequer chegaram a ir a público — em razão de violarem regras de privacidade, enquanto cerca de 1 milhão não conseguiram registro por apresentar conteúdo potencialmente negativo.

Infelizmente, porém, esse não é o primeiro app malicioso que passa um tempo aplicando golpes na App Store. No ano passado, por exemplo, um usuário perdeu o equivalente a R$3,5 milhões em Bitcoins com um estelionato que envolvia um app falso. A responsabilização da Apple nesses casos é algo bastante delicado e que gera longas discussões.

Complicado, não?