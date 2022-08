Beta do OBS traz suporte ao Apple Silicon e outras novidades

Usuários do OBS Studio que são donos de Macs com chips da Apple já podem comemorar, pois agora o software está sendo finalmente portado para a arquitetura ARM, que equipa os mais recentes computadores da Maçã.

Publicidade

Isso significa que as máquinas com chips M1 (e suas variantes) ou M2 não precisarão mais emular o aplicativo via Rosetta 2, já que ele passará a rodar nativamente — resultando em um grande ganho de performance em relação à versão estável atual, que foi projetada para a arquitetura x86 (da Intel).

O OBS Studio nativo para Apple Silicon chegou com a beta da versão 28 do software, a qual adiciona também alguns novos recursos.

Só há uma pequena limitação, até agora: desenvolvedores de plugins de terceiros ainda precisarão lançar suas versões para os chips da Apple, a fim de que eles funcionem na nova arquitetura — o que pode ser muito rápido ou até mesmo nem acontecer.

Entre as demais novidades, está a chegada do suporte a HDR e 10 bits, ao ScreenCaptureKit (para melhorar significativamente o desempenho de captura no macOS) e a possibilidade de dividir automaticamente as gravações por tempo ou tamanho do arquivo.

Embora o OBS Studio 28 ainda não tenha sido lançado oficialmente, é possível baixar a beta atual pelo GitHub.

via 9to5Mac