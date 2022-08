Conceito: repensando um pouco o app Contatos no macOS

Recentemente, o designer conhecido como Apple Basic Guy imaginou um conceito para o app Preferências do Sistema do macOS, o qual passaria a se chamar Ajustes e seria inspirado em larga escala à área semelhante do iOS/iPadOS. Alguns meses depois, a Apple “adotou” boa parte do conceito pro macOS Ventura 13 — inclusive o nome sugerido.

Mas o app de configurações do sistema operacional para computadores da Maçã está longe de ser o único que merece um redesenho. O Contatos (antigo Catálogo de Endereços) é outro software que pouco mudou em termos de funcionamento desde 2003, com as alterações se limitando, na maioria das vezes, a poucas mudanças no design.

Baseado no padrão vCard de 1996, o aplicativo tem as mesmas três colunas de antes, não evoluindo tanto no que se refere a novas funcionalidades quanto em termos de inclusão de novas tecnologias — como avanços no que se refere a aprendizagem de máquina, por exemplo.

Por isso, o designer pensou como seria o app atualizado para o macOS, Em sua nova — suposta — versão, além de uma interface mais colorida e organizada, há a inclusão de novas seções e também uma maior integração com outros aplicativos do sistema operacional.

No conceito, há uma nova barra lateral que divide muito bem grupos, bem como uma nova seção para mostrar destaques como “Sugestões da Siri”, “Recentes”, “Favoritos” e “Próximos Eventos”. Ao lado de cada aba presente na barra lateral, também estaria disposto um ícone colorido.

A guia “Sugestões da Siri”, inclusive, entraria na leva das novas funcionalidades focadas em aprendizado de máquina. Ela agregaria, de forma inteligente detalhes relacionados ao contato em todos os aplicativos do sistema. O app poderia, inclusive, detectar uma felicitação no Mensagens e sugerir como data de aniversário para ser adicionada ao respectivo contato.

O aplicativo também seguiria o padrão de design presente em outros aplicativos da Apple — como o Mensagens e o Mail — e mostraria fotos de perfil também na lista de contatos, não apenas no cartão. Isso pode facilitar na hora de procurar uma pessoa específica em uma lista que conta com centenas de nomes, por exemplo.

Tirando a parte visual — que pode não agradar a todo mundo — seria interessante a adoção de algumas das ideias sugeridas por parte da Apple, não acham?