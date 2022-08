Estreia do dia no Apple TV+: “Luck”, com dublagem de Gregório Duvivier

O lançamento de hoje no Apple TV+ é a animação infantil “Luck” — a qual certamente vai entreter a família inteira!

A história de “Luck” gira em torno de Sam Greenfield, que é a pessoa mais azarada da Terra — até ela descobrir um centavo da sorte que muda tudo. Acontece que a moeda foi dada a ela por um gato falante chamado Bob, que acompanha Sam na encantada Terra da Sorte — onde criaturas mágicas gerenciam o equilíbrio de boa e má sorte.

No entanto, a chegada de Sam cria um caos cômico e eles devem trabalhar para restaurar o equilíbrio da fortuna de todos, como é possível (re)ver no trailer abaixo.

A produção é originalmente estrelada pelas vozes de Eva Noblezada (Sam) e Simon Pegg (Bob) — contando, ainda, com Jane Fonda, Whoopi Goldberg, Flula Borg, Lil Rel Howery, Colin O’Donoghue, John Ratzenberger e Adelynn Spoon.

Na versão brasileira, o gato Bob é dublado pelo humorista Gregório Duvivier — e a Apple até divulgou um vídeo mostrando os bastidores do processo de dublagem com ele.

A estreia de hoje teve direito até mesmo a ocupar a página inteira do Apple.com, com personagens da produção ao redor — e caindo de portais — de iPads, iPhones e Macs em destaque.

A programação já está na mão — só falta a pipoca! 🍿

