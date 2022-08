Jogo Papers, Please chega ao iOS e ao Android

O jogo de suspense distópico vencedor de diversos prêmios em 2013 e 2014 finalmente ganhou hoje sua versão mobile: Papers, Please agora está disponível tanto para iOS quanto para Android.

Após seis anos de intensa guerra com Kolechia, o fictício país comunista Arstotzka conquistou e agora protege a cidade fronteira de Grestin. O jogador, então, deve trabalhar como inspetor para “controlar o fluxo de pessoas que entram” em Arstotzka, impedindo que passem contrabandistas, espiões e terroristas.

Usando apenas os documentos fornecidos pelos viajantes e os sistemas primitivos de inspeção, busca e verificação de digitais do Ministério de Admissão, você deve decidir quem pode entrar em Arstotzka e quem será recusado ou preso.

O sucesso indie foi criado por Lucas Pope e lançado em 2013 para PCs com Windows e Macs. Em 2014, o jogo ganhou uma versão para PCs com Linux e também para iPads. Em 2017, ele chegou ao PlayStation Vita e somente agora está disponível nas telas menores dos smartphones.

Ao ser perguntado sobre essa nova versão no Twitter, Pope afirmou querer que o jogo “parecesse natural em um celular”, por isso a interface é construída em torno disso.

A dinâmica e o design do game parecem simples, mas ele já ganhou prêmios como Melhor Jogo no BAFTA entre muitos outros — e é considerado uma “forma de arte” por muitos críticos.

Papers, Please está disponível por R$28 na App Store e R$26 no Google Play. Felizmente, se você já tiver o jogo para iPad, poderá agora baixá-lo no iPhone gratuitamente.

via TechCrunch