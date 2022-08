mophie lança powerstation pro, carregador de 120W e mais

A mophie lançou nesta semana uma série de novos produtos compatíveis com aparelhos da Apple, os quais foram disponibilizados tanto no site oficial da empresa quanto na Apple Store Online, que conta com diversos produtos de terceiros em seu catálogo.

Primeiro, falemos sobre a mophie powerstation pro, que conta com nada menos que 20.000mAh e é capaz de ligar até dois dispositivos ao mesmo tempo. Com carga rápida de 45W, a qual é compartilhada em caso de carregamento simultâneo, o produto é capaz de recarregar tanto MacBooks Air em velocidade total, quanto MacBooks Pro em velocidades menores.

Com entrada/saída USB-C e indicador de energia LED, o produto está sendo vendido a US$150 no site da Maçã, mas haverá um desconto de 30% no site da mophie em breve.

Outro produto interessante é o carregador de parede speedport 120, o qual conta com tecnologia de nitreto de gálio (GaN) e oferece quatro portas de 120W — três delas USB-C e uma USB-A, para permitir o carregamento de até quatro dispositivos ao mesmo tempo.

Com um cabo USB incluído na caixa e uma alça para gerenciar os cabos, o produto está sendo vendido a US$100, e também contará com o desconto de 30% no site da mophie.

Por fim, falemos sobre os novos carregadores tipo USB-C para carros.

Há uma versão de 20W a US$25, uma de 32W a US$30 e uma de 40W a US$35 — todos também com descontos de 30% prometidos pela mophie para breve, em seu site (20W, 32W e 40W).

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac