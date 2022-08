Soulver 3.6 ganha sincronização com o iCloud

O Soulver, aplicativo para fazer contas a partir de texto, acabou de ganhar uma atualização importante. A versão 3.6 traz a sincronização com iCloud.



Se você não conhece, o Soulver é um aplicativo com design bastante simples, mas com grandes capacidades. Ele é uma espécie de “bloco de notas” que interpreta e resolve contas matemáticas em forma de texto. Além de operações matemáticas, ele consegue calcular dias, horas, porcentagens, frações e também converte diversas unidades de medida, horas e moedas rapidamente.

Na atualização 3.6, o iCloud foi adicionado como localização de armazenamento padrão. Além disso, você pode escolher se deseja mover alguma coleção para o iCloud ou mesclar os arquivos que estão localmente em seu Mac. O app também permite sincronizar com o Dropbox, caso queira.

O aplicativo também ganhou um aumento de mais de 25% no desempenho geral de cálculos, graças a otimizações no mecanismo matemático. E, como não poderia faltar, também consertou diversos erros, como taxas imprecisas em variáveis globais, números no formato “09:05:03 P.M.” que eram reconhecidos como cronômetro, entre outros.

O Soulver 3 está disponível somente para macOS, e você pode experimentá-lo de graça por 30 dias. Após isso, precisará de uma licença (perpétua, vale lembrar), que está por R$195 atualmente. Se quiser algo a mais, pode optar por comprar a Soulver Stocks, por R$100.