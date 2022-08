Streamings HBO Max e Discovery+ se fundirão em 2023

Durante uma reunião da Warner Bros. Discovery com investidores, a empresa anunciou seus novos planos, que incluem a junção dos serviços de streaming Discovery+ e HBO Max para formar uma nova plataforma.

Publicidade

O novo serviço de streaming ainda não teve seu nome revelado, mas terá diversos planos de assinatura — incluindo opções com muitos, com poucos ou sem anúncios. Além disso, usuários também poderão acessar conteúdos sob demanda e ao vivo. A plataforma deverá chegar aos Estados Unidos entre julho e agosto de 2023 (período de verão por lá), expandido para a América Latina até o fim do ano e para outras regiões em 2024.

O novo serviço de streaming que juntará HBO Max e Discovery será lançado no meio de 2023 nos EUA!



O serviço incluirá opções sem anúncios, poucos anúncios e com muitos anúncios. O serviço também terá conteúdos sob demanda e ao vivo. Haverá múltiplos planos. pic.twitter.com/8pOMXnhuXS — Jurandir Filho (@jurandirfilho) August 4, 2022

O CEO da Discovery, David Zaslav, afirmou que eles “tomaram medidas agressivas” por conta de uma equipe que comandava a Warner Bros. anteriormente. Ele disse, ainda, que o foco será “fazer filmes para cinema”.

Vale lembrar que a empresa anunciou, em 2021, que pretendia economizar mais de US$3 bilhões com estratégias de redução de custos após dois anos — dinheiro que ela pretende colocar de volta na criação de conteúdo de streaming. E eles ainda estão dobrando as contratações da equipe HBO/HBO Max.

Publicidade

Entre outras novidades, o executivo também anunciou a criação da DC Studios, a transição da Warner Animation Group de divisão para estúdio; infelizmente, terão de fazer grandes cortes de orçamento nos conteúdos infantis e de animação.

Oficializada a criação da DC Studios, que cuidará de todas as produções de filmes e séries do selo. Além disso, foi confirmado que a Warner Animation Group vai deixar de ser apenas uma divisão da Warner Bros. para se transformar em um estúdio. pic.twitter.com/H3rdEZNoPT — Jurandir Filho (@jurandirfilho) August 4, 2022

Como pode ser visto nas imagens acima, a empresa detém marcas grandes como CNN, Cartoon Network e DC. O HBO Max tem no catálogo sucessos como “Game of Thrones”, “Harry Potter”, “Batman”, “Mulher-Maravilha”, “Superman” e mais. Aqui no Brasil, ele chegou no ano passado e já tem 12% to mercado brasileiro de streaming — bem mais do que o Apple TV+, por exemplo.

Em relação aos números, Zaslav divulgou que eles chegaram à marca de 92 milhões de assinantes — combinando HBO Max, HBO e Discovery+ — o que foi 1,7 milhão a mais do que no trimestre anterior. Com essa nova fusão, a empresa espera alcançar a marca de 130 milhões de assinantes até 2025.

Assim como a Netflix, a empresa está considerando uma versão mais barata (ou gratuita) suportada por anúncios da plataforma de streaming. Por enquanto, a HBO Max tem planos mensais a partir de R$20 e o Discovery+, a partir de R$22. Resta saber qual será o valor do plano inicial quando a junção acontecer.