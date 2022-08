WhatsApp testa alerta de logins desconhecidos e mais

Conforme o WhatsApp foi se estabelecendo como um dos mensageiros mais populares do mundo, sucessivos golpes destinados a roubar contas de usuários começaram a surgir, aproveitando-se sempre de métodos cada vez mais sofisticados.

Felizmente, o mensageiro tem se esforçado bastante nos últimos tempos para eliminar as vulnerabilidades que tornam essas práticas possíveis, seja por meio da correção de bugs ou da adição de novas camadas de segurança. Desta vez, como notado pelo WABetaInfo, o WhatsApp começou a testar um novo tipo de alerta criado justamente para evitar o roubo de contas.

Identificada na versão mais recente do WhatsApp beta para Android (2.22.17.22), a novidade se trata de uma notificação que aparece na tela do smartphone sempre que alguém tenta logar com uma conta em um dispositivo desconhecido. Com isso, o usuário tem sempre a opção de aprovar o login ou não — mesmo que ele já tenha fornecido o seu código de verificação.

Além de alertar o usuário sobre uma possível invasão de sua conta, a novidade também exibe informações como o modelo do aparelho no qual a tentativa login está sendo feita e o horário da solicitação. Esses dados podem ser essenciais na hora de determinar se as suas conversas serão abertas, de fato, em um aparelho conhecido.

Por estar em uma fase bastante inicial de seu desenvolvimento, a aprovação do login ainda não pode ser acessada nem mesmo por usuários da versão de testes do WhatsApp.

Pré-visualização de reações

Outra novidade encontrada pelo WABetaInfo em uma das versões mais recentes (22.16.0.75) do WhatsApp beta, desta vez para iOS (disponível no TestFlight), é a possibilidade de visualizar reações às mensagens diretamente da lista de chats, sem ter que abrir a conversa para ver que emoji foi escolhido.

Como é possível notar na imagem acima, a reação em questão aparece com seu respectivo emoji antes da mensagem em si, destacada em entre aspas. Essa pré-visualização aparece mesmo quando o usuário desativa as notificações para as reações nas configurações do mensageiro.

Também em fase de desenvolvimento, ainda não se sabe quando e se essa pré-visualização chegará para todos os usuários do WhatsApp.

Novo canal oficial

A exemplo do Telegram, que já conta com canais de avisos há um bom tempo, o WhatsApp está testando um novo chat oficial por onde usuários poderão tirar dúvidas sobre a plataforma, receber dicas de privacidade e ficar por dentro das novidades de atualizações — tudo isso de forma automatizada.

Assim como a aprovação de login, essa novidade também foi identificada pelo WABetaInfo na versão beta do mensageiro para Android, desta vez na versão 2.22.17.10. O chat em questão aparece sempre destacado por um selo verde.

O canal, assim como uma conversa comum, tem criptografia de ponta a ponta e pode ser bloqueado a qualquer momento caso o usuário não queira receber novos avisos em seu celular. Ainda segundo o WABetaInfo, a novidade aparece na lista de conversas do aplicativo assim que o WhatsApp envia sua primeira mensagem para o usuário.

Mais uma vez, não há informações sobre quando esse novo canal começará a aparecer para usuários em geral.

O que acharam dessas (possíveis futuras) novidades?