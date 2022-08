YouTube testa zoom em vídeos com usuários Premium

De acordo com o 9to5Google, o YouTube está testando uma função que possibilitará dar zoom em vídeos — atualmente, já é possível ampliar um vídeo para preencher toda a tela, porém o recurso em testes vai além, até 8x.

Publicidade

O interessante dessa função é que, como é possível visualizar abaixo, ela funciona na vertical. Ou seja, a ideia parece ser de algo mais efêmero, assistindo a um vídeo sem estar tão imerso — como seria se a tela estivesse em modo paisagem.

A princípio, o teste é exclusivo para assinantes da versão paga da plataforma e vão até o dia 1° de setembro — dando tempo suficiente para receber feedback de usuários sobre o funcionamento do recurso. Para ativá-lo, é preciso tocar na sua foto do perfil no app YouTube, selecionar a opção “Seus benefícios do Premium” e então selecionar os testes com o zoom em vídeos.

Esses testes com usuários Premium são feitos de maneira regular. Outras funções, hoje em dia triviais, como fazer uma busca por voz, ou reorganizar playlists, entraram no aplicativo do serviço dessa maneira.

Publicidade

O Google está sempre pensando em maneiras de melhorar o aplicativo do seu famoso serviço de vídeos. Recentemente, o YouTube Premium liberou o aguardado modo Picture-in-Picture (PiP), o qual permite assistir a vídeos em uma janela flutuante enquanto se navega pelo sistema.

via The Verge