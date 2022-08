Como desativar o acesso à Ficha Médica na tela bloqueada [iPhone]

O aplicativo Saúde (Health), disponível em iPhones desde o iOS 8, permite que você acompanhe e registre as suas atividades físicas, os seus sintomas, peso e muito mais — além de acompanhar tudo o que é registrado pelo Apple Watch.

Um recurso bastante interessante é a Ficha Médica, a qual permite que outras pessoas acessem dados de saúde seus inclusive com a tela do aparelho bloqueada — ideal para momentos de emergência, por exemplo.

Porém, se por algum motivo você não quer que outras pessoas acessem essas informações, é possível desativar isso. A seguir, veja como é fácil!

Abra o app Saúde no seu iPhone, toque na sua foto (no canto superior direito, enquanto a aba “Resumo” ou “Explorar” estiver selecionada). Depois, vá até “Ficha Médica”, em “Editar” (no canto superior direito) e desmarque “Mostrar Quando Bloqueado”, no fim da tela.

Se você tiver um Apple Watch, isso também será aplicado a ele, ou seja: a sua Ficha Médica não ficará mais acessível ao manter pressionado o botão lateral (aquele localizado abaixo da Digital Crown).

Caso queira apagar completamente a Ficha Médica, toque em “Apagar Ficha Médica” e confirme a ação.