Filmes da semana: compre “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, com Tom Holland, e vários outros títulos por R$9,90!

Semanalmente, a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. Nós do MacMagazine também aproveitamos para garimpar outras ofertas com o mesmo valor — ou até mais em conta!

O título selecionado pela Maçã desta vez foi “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, com Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau e Jacob Batalon, dirigido por Jon Watts.

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

Pela primeira vez na história do Homem-Aranha no cinema, a identidade do nosso simpático herói da vizinhança é revelada, causando conflito entre suas responsabilidades de super-herói e sua vida normal, e colocando em risco as pessoas que ele mais ama. Quando ele pede a ajuda do Doutor Estranho para tornar sua identidade secreta novamente, o feitiço do Doutor abre um rasgo no mundo, soltando os mais poderosos vilões que já combateram o Homem-Aranha… em qualquer universo. Agora, Peter precisará superar o maior desafio jamais enfrentado, que mudará para sempre não apenas seu próprio futuro, como o futuro de todo o Multiverso.