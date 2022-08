O que fazer se os AirPods estiverem causando alergia?

Os AirPods são, hoje em dia, tão populares quanto o iPhone e o Apple Watch, por exemplo. Lançados em 2016, eles logo caíram no gosto das pessoas e, com o tempo, passaram a dividir espaço com os outros dois membros da família: os AirPods Pro e Max.

Com a popularidade deles, problemas no seu uso podem acontecer também. Prova disso é o “problema” na fixação dos AirPods Pro em muitas orelhas por aí. Outra coisa que ocorre (essa em menor escala) são alergias.

Pois se você está enfrentando problemas parecidos, separamos algumas dicas que podem ajudar a resolver! 🎧

Mantenha os AirPods limpos. Além de usar as ferramentas caseiras, há também empresas que oferecem acessórios feitos especialmente para isso.

Mantenha, é claro, as suas orelhas sempre limpas. 👂😅

Se tiver os AirPods Pro, certifique-se de testar os três tamanhos de pontas de silicone que acompanham o produto (e faça o teste, em Ajustes » Bluetooth; toque no “i” ao lado do nome dos AirPods e selecione a opção para fazer o teste de pontas).

Se o silicone das pontas dos AirPods Pro estiver provocando alguma irritação nos seus ouvidos, deixe de usá-los imediatamente e procure outros fones. Uma boa ideia pode ser experimentar pontas feitas por outras fabricantes.

Se a irritação perdurar por muitos dias ou você achar que a alergia está se agravando, procure um médico — preferencialmente, um dermatologista. Além disso, é uma boa ideia parar de usar os fones nesse período.

Esperamos que você não passe mais por esses problemas! 🙂

