Vídeo do Porta dos Fundos promove “Luck”, do Apple TV+

Um dia depois de a animação “Luck” estrear mundialmente no Apple TV+, a Maçã patrocinou um vídeo do canal Porta dos Fundos para promovê-lo.

Publicidade

A ligação não é à toa: Gregório Duvivier, um dos sócios do canal, é quem dubla o gato falante Bob no filme. Intitulada “Fundo Verde 3”, a esquete é uma releitura de um clássico do Porta e chega em meio a várias outras em comemoração aos dez anos do canal.

Confira:

Sorte mesmo é encarnar na Terra como um gato doméstico. Só comer e dormir 18h por dia, com o único compromisso de usar corretamente a bandeja higiênica. Agora é muito azar ser o Greg, que pela terceira vez caiu nesse fundo verde sem ter ideia do que está fazendo. Tem gente que não nasceu com sorte na vida. #portadosfundos #Porta10Anos #publi #LUCK

No ano passado, também destacamos aqui no site um outro vídeo do Porta que teve um Apple Watch em destaque revelando uma traição. 😜