Como usar um monitor externo na vertical [Mac]

O mercado de monitores externos para computadores é gigantesco — e, com a pandemia da COVID-19, a coisa ficou ainda maior. Além do Pro Display XDR e do Studio Display (ambos fabricados pela própria Apple), há opções de fabricantes bem conhecidas nesse meio, como Dell, Samsung e LG, por exemplo.

Publicidade

Por padrão, a maioria das pessoas usam os seus monitores na horizontal. Porém, em alguns casos específicos — como para quem programa —, pode ser uma boa ideia usá-lo na vertical.

A seguir, veja como é fácil ajustar o seu monitor externo conectado a um Mac para ser usado desse jeito!

Primeiramente, é importante levar em conta que essa função apenas pode ser usada se o seu Mac estiver conectado a um monitor externo. É importante se certificar também se o seu monitor pode ser girado na vertical com segurança. Para isso, consulte o manual de instruções dele.

Publicidade

Dito isso, certifique-se de que ambos os dispositivos estejam devidamente conectados. Abra as Preferências do Sistema, clique em “Telas” e em “Ajustes de Tela”.

Selecione o monitor na barra lateral e, no menu suspenso “Rotação”, escolha quantos graus deseja girar a imagem da tela. Além da padrão, é possível escolher entre outras três opções: 90º, 180º ou 270º. Feita a escolha, clique em “Concluído”.

Se estiver usando um Pro Display XDR, a rotação é automática assim que você gira o monitor. Antes de fazer isso, certifique-se de destravar a trava deslizante localizada na parte de trás da tela (no caso da base Pro Stand).

Publicidade

Fácil, não? 🖥

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider