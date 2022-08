Kit básico de acessórios para o trabalho remoto (work from anywhere)

A pandemia trouxe muitos traumas, mas também acelerou um importante processo de flexibilidade no trabalho. Passado o desgaste de ter que trabalhar confinado em casa, muitos colaboradores perceberam que poderiam fazer seu trabalho de qualquer lugar.

A expressão WFH (work from home), usada nos estudos sobre home office desde a década de 1970, foi substituída por WFA (work from anywhere), inspirando inclusive um comercial da Apple que ficou entre os mais assistidos do YouTube. O número de pessoas trabalhando em diferentes lugares e aqueles que se auto denominaram nômades digitais cresceu de maneira exponencial.

Tenho estado nessa jornada desde 2015, trabalhando de diferentes lugares (inclusive de alguns mais inóspitos), atendendo com aulas e consultoria clientes espalhados por diferentes países e estados brasileiros. Para conseguir exercer minha atividade profissional adequadamente, aprendi por pesquisa, vivência e muitas vezes pela dor, frustração e vergonha, que para ter qualidade no trabalho remoto é preciso ter os equipamentos e acessórios certos, garantido eficiência, eficácia e entrega de resultados.

Neste post, quero compartilhar com você meus kits básicos de sobrevivência no trabalho remoto. Organizei os acessórios em três categorias.

Kit para trabalho fora de casa durante o dia e voltando para casa à noite

Às vezes, seu trabalho remoto não fica longe de casa. Você pode trabalhar de um café, coworking, ou sair para dar aulas/palestras, participar de reuniões, projetos e voltar para casa no fim do dia.

No meu caso, eu gosto muito de trabalhar de cafés. Mesmo tendo um home office, me ajuda a diversificar as ideias e manter o foco. As vezes, vou ministrar cursos em empresas que não são longe de minha casa e posso voltar no fim do dia. Para essas ocasiões, eu montei esse kit #1.

Todos os itens diferenciados estão com os respectivos links. Vale ressaltar que alguns deles eu comprei em viagem para os Estados Unidos; outros, com a Zip4Me, que compensou muito, especialmente pelo fato de que muitos deles não pagam imposto e, como são leves, o frete ficou barato. Alguns itens comprei também no Brasil mesmo, pelo Mercado Livre.

Para facilitar a carga de dois equipamentos simultaneamente e ter recarga rápida, comprei esse charger de duas portas da Power Lot. Ele tem uma porta de 60W, que recarrega bem iPads e MacBooks, e uma porta de 18W, que recarrega superbem o iPhone e outros pequenos equipamentos. Ele funciona como esperado e tem um ótimo custo-benefício.

Não sei você, mas me incomoda muito telas sujas. Por essa razão, eu gosto de limpar com frequência meus aparelhos. Antigamente eu carregava um spray, mas tomava muito espaço. Então, passei a carregar esses envelopes com pequenos lenços próprios para limpar telas, semi-umedecidos. Comprei uma caixa grande com 400 unidades e vou reabastecendo minha case.

Há anos, eu sempre comprava o iPhone maior (Plus e, posteriormente, Max). Mas, neste ano, achei o 13 Pro Max grande demais e resolvi optar pelo 13 Pro mesmo — afinal, se você considerar as polegadas da tela, é o tamanho do 7 Plus. Decisão acertada em quase todos os sentidos, exceto um: bateria.

Eu uso bastante o iPhone durante o dia e a bateria nunca dura o dia todo. Acabei precisando voltar a usar um acessório que há tempos não usava: uma bateria externa. Essa powerstation, da mophie, foi uma grata surpresa. Comprei porque estava em uma superpromoção em uma loja (apenas US$11), sem grandes expectativas, mas ela é muito boa. Consigo uma recarga inteira extra no iPhone e pelo menos meia recarga no iPad (raramente necessário). É bem leve e prática, com portas USB-C e USB-A.

Cabos Lightning

Os novos Magic Keyboard e Magic Trackpad vieram com cabos Lightning USB-C muito bons, em um material trançado de bastante qualidade que provavelmente virão nos novos iPhones neste ano. Sendo assim, preferi deixar os tradicionais branquinhos e frágeis em casa e carregar esses mais resistentes comigo.

Além deles, levo também uma versão USB-A para locais que só possuem essa porta ou para aproveitar as duas portas da mophie powerstation.

Cabos USB-C

Em geral, para usar apenas durante o dia, não levo o Mac, apenas o iPad. Com a necessidade de carregar a powerstation, passei a deixar dois cabos USB-C na bolsa, assim consigo recarregar o iPad e a powerstation simultaneamente no Charger Power Dot. O cabo pequeno é suficiente e toma menos espaço.

Cabo P2

Dispensa apresentações. Em alguns lugares que preciso dar aulas, eu compartilho o áudio do iPad e o cabo P2 (de 3,5mm) resolve bem esse problema com o adaptador abaixo.

Em busca de um adaptador pequeno e funcional, encontrei esse. Ele tem as portas básicas que preciso: HDMI, USB-C, USB-A e saída de áudio de 3,5mm. Esquenta um pouco na utilização e às vezes dá a impressão de não estar bem firme por ser apenas uma porta segurando tudo, mas funciona bem.

Como medida de contingência, carrego esse adaptador do iPhone. Caso o iPad não funcione na apresentação, posso tentar utilizar o iPhone direto.

Como alguns lugares ainda usam projetores como cabo VGA, como faziam os astecas, carrego esse adaptador para eventualidades.

Adaptador macho e fêmea USB

Como essa transição do USB-A para o USB-C não tem fim, acaba sendo necessário ter esses adaptadores. Algumas vezes uso para ligar um equipamento apenas com USB-C em algo USB-A; em outras, para ligar algo mais antigo ao iPad ou Mac.

Quando o som fica distante do local onde o iPad está colocado, esse adaptador para Bluetooth pode ser uma ótima opção para compartilhar o áudio. Apenas lembre-se de recarregar a bateria dele antes!

Esses pendrives da SanDisk, além de terem bastante espaço, são muito práticos por terem duas pontas, uma USB-A e outra USB-C, facilitado a conexão em diferente aparelhos. Carrego neles uma cópia de todos os arquivos que uso para trabalho e conteúdos adicionais — especialmente vídeos, que não faço download no iPad para evitar ocupar muito espaço. Eles servem também como mais uma medida de contingência para o caso de não conseguir utilizar meus aparelhos em uma apresentação.

Elásticos

Uma lição simples mas útil que aprendi foi comprar desses elásticos de cabelo para amarrar os cabos. Quando utilizava elásticos tradicionais, eles derretiam e sujavam os cabos e outros itens. Com esses elásticos diferentes, revestidos de pano, os cabos ficam organizados e o elástico não estraga.

Podem me julgar, mas comprei um e gostei dele.

Adaptador para carro

Sem muito segredo, quebra um galho. Se você vai de Uber, por exemplo, pode dar uma carga de emergência.

Adaptador de tomada

Em um país onde precisamos comprar equipamentos nos EUA para que sejam viáveis economicamente — e onde as tomadas têm padrões diferentes —, acaba sendo item indispensável.

Chavinha da Apple para cartão SIM

Acabo usando mais para ajudar outros que para mim mesmo, mas é bom ter por perto.

Para deixar tudo junto e arrumadinho, essa organizer bag é muito prática. Com tecido bom, vários compartimentos e elásticos, ela deixa todos os acessórios bem alocados e fáceis de carregar. A powerstation vai solta e o pano de polimento vai no bolso traseiro. Na foto seguinte, você vê a configuração.

Kit para viagens curtas

Quando você não volta para casa no mesmo dia, o kit precisa ser mais robusto. Embora alguns itens sejam os mesmos, são necessários acessórios adicionais para mais dias distante de sua base. Para evitar esquecimentos e desgaste para ficar pensando em toda viagem em cada item, eu prefiro ter kits separados, assim o kit para o dia a dia fica na bolsa menor com o iPad e o kit de viagem fica na mochila maior, que carrega o Mac e outros itens.

Vamos analisar apenas os itens que são diferentes da primeira lista.

Uma dica aqui do MacMagazine, o carregador da Zendure tem 100W, três portas USB-C e uma porta USB-A. Para viagens mais longas, mais equipamentos precisam ser recarregados à noite e com uma boa potência, por isso esse carregador é bastante útil.

Cabo USB-C

Este é o cabo maior, de dois metros. Mais resistente, ele funciona melhor para recarregar o MacBook e também se adapta melhor a espaços onde as tomadas não ficam tão acessíveis.

Como infelizmente o Zoom para iPad ainda não permite todas as funções da opção para desktops, ainda preciso levar o MacBook para viagens, pois caso precise fazer apresentações ou ministrar cursos e aulas, as funções do Zoom são fundamentais.

Por isso, nesses casos, levo também esse adaptador para o MacBook. Com uma proposta muito semelhante ao adaptador para iPad, ele é elegante e fica melhor instalado, pois se conecta em duas portas USB-C.

Como o kit de viagem é maior, optei por essa bolsa organizadora da UGREEN que tem dois compartimentos. Fica possível acomodar tudo, mesmo que ela fique um pouco estufada, como você pode ver na foto.

AirPort Express

Sim, meus amigos, o bom e velho AirPort Express ainda é muito útil. Embora todos os hotéis tenham roteadores Wi-Fi, o sinal muitas vezes é ruim. Tenho levado comigo um cabo pequeno de rede e o AirPort, assim consigo criar uma rede Wi-Fi exclusiva e, com isso, ter um sinal bem melhor para as atividades de trabalho.

Perdoe-me, Rafael, mas nessa eu preciso concordar com o Breno. O carregador duplo da Apple não é barato, mas é muito bom e prático. Leve, dobrável e fácil para recarregar o iPhone e o Apple Watch. Além de toda a praticidade, ele recarrega muito rápido, sendo uma grande vantagem em viagens. Valeu muito o investimento!

Esse SSD da SanDisk impressiona pela velocidade de transmissão de dados e portabilidade. Muito fácil de ser usado, é um recurso muito bom para você não precisar gastar muitos dólares extras para aumentar a capacidade de armazenamento do seu iPad e do MacBook.

Deixo nele uma cópia de todos os arquivos que tenho no iCloud, tendo acesso a qualquer momento quando estou em viagem e às vezes sem conexão.

Outra dica muito bem vinda do MacMagazine, a Prolight da SANDMARC tem uma excelente qualidade, potência, possibilidade de cor fria e quente, além de ser leve e fácil de usar.

Mesmo quando estou viajando, acabo precisamos dar aulas via Zoom ou gravar vídeos, mas nem sempre tenho a iluminação adequada para essas atividades. Por essa razão, a Prolight é muito útil, garantindo a qualidade de vídeo.

Tripé

Sem muito segredo e com várias opções por ai, o tripé ajuda bastante para as gravações e reuniões virtuais. Tomei apenas o cuidado de comprar um que permitisse girar o suporte e usar o iPhone tanto na vertical quando na horizontal.

Trabalhar com dois monitores é um caminho sem volta. Aumenta muito a produtividade e facilita especialmente quando você precisa de dois arquivos simultaneamente ou compartilhar tela no Zoom ao mesmo tempo em que visualiza os participantes.

Como não dá para ficar carregando um monitor para cima e para baixo, comprei esse miniprojetor da Kodak e ele é mesmo incrível. Bastante leve e portátil, ele tem uma excelente resolução, conecta sozinho à internet (permitindo conectar nele via AirPlay, além do HDMI) e, de quebra, tem já instalado alguns streamings como Netflix, YouTube e Amazon Prime. Além de ser uma mão na roda para o trabalho, também favorece o entretenimento.

Kit complementar para viagens mais longas ou internacionais

Além de todos os itens apresentados anteriormente, alguns itens podem facilitar em viagens mais longas e especialmente para viagens internacionais. São eles:

Em cada país ou região do mundo (e, às vezes, estados brasileiros), você encontra diferentes formatos de tomada e isso pode ser um grande inconveniente. Esse adaptador universal é preparado para receber qualquer tomada e se conectar a qualquer tomada do mundo.

Escolhi esse em especial por possuir também portas USB-A e USB-C, facilitando a recarga de múltiplos equipamentos em um aeroporto, por exemplo, ou para uso rápido sem o carregador.

Às vezes, você precisa montar um setup para trabalho em um local com mais pessoas transitando e os cabos cruzando o caminho, além de ser antiestético, podem causar acidentes e prejuízos. Por isso, gosto de deixar na mala de viagem alguns desses cabos organizadores, dos três tipos, assim fica mais fácil organizar o local de trabalho e os fios para não ficarem expostos desnecessariamente.

Para sua bagagem de mão (ou talvez única bagagem), essa mala da LEVEL8 é uma ótima opção. Além de acomodar bem 35 litros, ela possui dois diferenciais muito úteis: uma abertura lateral para colocar o MacBook ou iPad, facilitando na hora de passar no raio X ou para trabalhar no aeroporto, e uma porta USB, alimentada por uma powerbank (não inclusa), que ajuda muito a recarregar o iPhone enquanto espera o embarque.

Ufa! O artigo acabou virando um manual de acessórios para o trabalho remoto, mas espero que seja útil no seu dia a dia e no preparo para trabalhar from anywhere.

Esqueci alguma coisa? Complementa aí o que tem no seu kit. Já usava todos esses itens? Fala aí também suas impressões nos comentários! 😊

