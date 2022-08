O que fazer se o Mac entrar em contato com líquidos?

Demorou algum tempo, mas finalmente vimos nos últimos anos os principais smartphones sendo lançados com algum tipo de resistência a água ou poeira.

Publicidade

Apesar de ser um recurso bastante bem-vindo (principalmente para aqueles mais desastrados), até hoje não vimos isso ser levado a outros tipos de eletrônicos — como os computadores.

Com o crescimento do trabalho remoto (devido à pandemia da COVID-19), muitos usuários passaram a trabalhar em frente aos seus notebooks nos mais diversos lugares da casa.

E acidentes podem, é claro, acontecer: você certamente deve conhecer alguém que já derrubou um copo d’água no teclado do computador, não é mesmo? Depois dos momentos iniciais de desespero, vem a dúvida: o que fazer para diminuir as chances de algum estrago maior?

Publicidade

Para tentar lhe ajudar, separamos por aqui algumas dicas que podem — quem sabe — resolver o seu problema e, com sorte, fazer com que o seu Mac volte à vida! 😛

Caso o seu Mac entre em contato com líquidos, o primeiro passo a ser feito é desconectar o cabo de energia e qualquer outro periférico que esteja conectado a ele.

Desligue o Mac, seja indo até o menu Apple e “Desligar…” ou forçando o desligamento, bastando pressionar e segurar o botão de energia.

Pegue um pano ou papel-toalha para tentar absorver a quantidade maior de água que esteja na área atingida pelo líquido na máquina.

Procure levar o Mac para um local arejado, isto é, que tenha uma boa circulação de ar. Se não conseguir, experimente usar um secador de cabelo. Nesse caso, é importante que a fonte de ar não esteja muito próxima do computador, pois pode ocasionar outros problemas.

esteja muito próxima do computador, pois pode ocasionar outros problemas. Deixe o computador parado por pelo menos um ou dois dias, até que ele fique seco por completo. Portanto, durante esse período, não tente ligá-lo!

Depois que o seu Mac estiver completamente seco, tente ligá-lo novamente e fique atento para qualquer alteração em seu funcionamento.

Caso você tenha ligado o Mac e percebeu algum dano mais grave, a nossa recomendação é que você entre em contato diretamente com o Suporte da Apple (por uma das duas Apple Stores no Brasil, pelo 0800-761-0880, pelo site ou, então, através do app Suporte.

Também é possível procurar um dos vários Centros de Serviço Autorizados da Maçã espalhados pelo país.

Publicidade

Esperamos que tudo se resolva por aí! 👨‍💻

via Macworld