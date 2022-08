1ª turma feminina da Apple Developer Academy saudita se forma

Esta semana começou com um par de boas novas para a Apple na Arábia Saudita! Para começar, aconteceu no último fim de semana a formatura da primeira turma com mulheres da Apple Developer Academy da Universidade Princesa Nourah, que é destinada ao público feminino e fica na capital Riad.

Ao todo, 103 concluíram o curso, que tem uma duração de nove meses, entre aulas e treinamento de programação. Como informamos, as atividades por lá tiveram início no ano passado e fazem parte do Vision 2030, um plano econômico saudita para reforçar a posição do país como potência regional.

A diretora sênior de marketing de desenvolvedores da Apple, Esther Hare, compartilhou alguns registros da cerimônia de formatura.

“Passado meu tempo na Academy, eu me sinto orgulhosa de testemunhar minha própria mudança e evolução”, disse Samah Bamumin, uma estudante. As ex-alunas do curso agora deverão contribuir com o mercado de desenvolvimento de aplicativos e soluções online — considerando que também terão oportunidades no mercado de trabalho.

Quando perguntada sobre a questão da liberdade da Apple Developer Academy, algo importante em um país como a Arábia Saudita, Hare disse que “apps são para todos e devem ser feitos por todos”.

Queremos garantir que aprendizes comprometidos tenham a oportunidade de participar desse programa, independentemente da capacidade financeira. Damos o treinamento sem cobrar nada em todo o mundo para aumentar a equidade, acesso e oportunidade.

O curso, segundo o Saudi Gazette, teve mais de 45 mil inscrições oriundas de 40 nações. Hare disse que a Apple planeja expandir o programa para que sejam formadas 600 mulheres anualmente; estudantes de toda a região podem se inscrever na Apple Developer Academy e não é necessária formação anterior ou experiência com programação.

Centro de distribuição

Em uma nota relacionada, será aberto um novo centro de distribuição da Apple no Aeroporto Internacional Rei Khalid, também na capital da Arábia Saudita. Segundo o ministro saudita do investimento, Khalid Al-Falih, a inauguração acontecerá “nas próximas semanas”.

Ainda conforme Al-Falih, o centro faz parte de um plano de zonas econômicas, sendo uma delas estabelecidas no aeroporto, destinada ao comércio de celulares e partes relacionadas. Um acordo de parceria estratégica também foi firmado entre a Apple e o governo saudita durante uma visita do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman à Califórnia, em 2018.

via Argaam