Apple já estaria gravando evento especial dos “iPhones 14”

Pelo visto, a Apple continuará realizando seus eventos especiais online. Isso porque, segundo o último boletim informativo “Power On” do jornalista Mark Gurman, a companhia já teria começado a gravar o evento de lançamento dos “iPhones 14” e do “Apple Watch Series 8” (bem como do novo SE e do suposto modelo “Pro”).

O evento será o primeiro de dois, de acordo com Gurman — com o primeiro focado nos dispositivos mencionados. Um segundo provavelmente ocorrerá em outubro, o qual poderá ser voltado a iPads e Macs.

Comentando as informações divulgadas por Gurman, o leaker Max Weinbach disse que o evento especial em questão poderá acontecer no dia 6 de setembro, com os novos iPhones disponíveis no dia 16/9 (sendo que a pré-venda se iniciaria uma semana antes, no dia 9/9).

fwiw I heard September 6th event and iPhone's on sale on the 16th



not 100% sure, but around there seems right. https://t.co/X2vbu2XyiC — Max Weinbach (@MaxWinebach) August 7, 2022

Algumas outras fontes disseram anteriormente que o próximo evento especial da Apple poderia ocorrer no dia 13 de setembro, então se as informações de Weinbach estiverem corretas, isso poderá acontecer antes do esperado. No ano passado, os iPhones 13 foram anunciados em 14 de setembro, a pré-venda começou no dia 17/9 e os dispositivos chegaram às prateleiras em 24/9.

De volta à gravação, alguns estavam esperando que a Apple retomasse os eventos presenciais por completo ainda neste ano — já que a companhia convidou um número de pessoas para acompanhar a apresentação da WWDC22, em junho, no Apple Park. Contudo, com os casos de COVID-19 flutuando em diversas regiões, incluindo nos Estados Unidos, é provável que a companhia aguarde para tomar essa decisão por um tempo ainda.