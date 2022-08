Apple Watch: o que significam as cores no mapa de exercícios?

Um dos aplicativos mais usados por usuários de Apple Watch é, sem dúvidas, o Exercício (Workout). Através dele, é possível monitorar os seus treinos de corrida, caminhada, trilha, HIIT, entre outras diversas modalidades.

Após esses treinos, é possível verificar todas as informações e os detalhes sobre eles pelo app Fitness no iPhone emparelhado. Em algum exercícios (como corrida, caminhada, bicicleta e outros), temos um mapa que mostra todo o trajeto do percurso realizado.

Você deverá notar que, junto a esse percurso, algumas cores estarão visíveis nessa rota. Mas, afinal de contas, o que significam essas cores?

Elas nada mais são do que uma maneira de visualizar o ritmo do seu exercício, com o verde significando que o seu ritmo está mais rápido e o vermelho, que está mais devagar.

Já se estiverem sendo mostrados pontos em cinza, isso quer dizer que o sinal do GPS ficou fraco ou inexistente no local.

Vale lembrar que, para ver a rota do seu exercício, é necessário ter um Apple Watch que tenha o módulo GPS embutido — no caso, a partir do Series 2.

Já sabia dessa informação por aí? 🏃

