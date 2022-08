Gurman: novo Mac mini chegará com M2 e “M2 Pro”

Como parte da sua newsletter semanal “Power On”, Mark Gurman (da Bloomberg) afirmou ontem que a Apple teria descartado os planos de lançar um Mac mini com chip M1 Pro, mas que continua trabalhando em versões equipadas com os novos chips M2 e “M2 Pro”.

Publicidade

O Mac mini foi atualizado em 2020, com o chip M1. Há alguns meses, Gurman afirmou que a Apple estaria trabalhando em um Mac mini com M1 Pro para ser lançado no final de 2021 ou início de 2022 — o que, é claro, não aconteceu, mesmo após aparecer vestígios de uma versão “torre” dele no site de uma grande varejista americana. Em vez de desistir da máquina, a empresa estaria agora trabalhando para equipá-la com o M2 e o futuro “M2 Pro”.

Esse rumor, entretanto, não é novo. Antes mesmo da segunda geração do Apple Silicon ter sido anunciada, foram descobertas referências a um modelo do Mac mini com M2 (codinome J473 ) e outro com o que seria o “M2 Pro” (codinome J474 ) — que teria 12 núcleos de CPU (8 de desempenho e 4 de eficiência). O analista Jeff Pu disse, ainda, que esse chip seria de 3 nanômetros.

Em termos de design, Gurman não crê que haverá grandes mudanças, concordando com as alegações do analista Ming-Chi Kuo e contrariando as do leaker Jon Prosser, o qual havia dito que a Apple traria mudanças estéticas ao novo Mac mini.

Publicidade

O jornalista ainda comentou na newsletter sobre o Mac Studio, expressando que ele deverá ter uma “curta duração”, afirmando não haver propósito de existir um Mac Studio e um Mac Pro já que ambos atenderiam a um mesmo nicho de usuários. Vale lembrar, ele mesmo disse que a Apple deverá lançar um Mac Pro equipado com uma versão poderosa dos Apple Silicon, o “M2 Extreme”.

Por fim, ele reiterou que devemos esperar em outubro (ou, mais tardar, no início do ano que vem) novos MacBooks Pro com chips “M2 Pro” e “M2 Max”.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.