HBO Max ganha suporte ao SharePlay e outras novidades

Aproximadamente um ano após o lançamento do SharePlay por parte da Apple, no iOS 15, usuários do HBO Max finalmente terão acesso ao recurso e poderão assistir a vários conteúdos de forma simultânea com amigos e familiares durante chamadas no FaceTime.

Ao lado do SharePlay, com a chegada de uma prometida reformulação, foram incorporadas algumas novidades muito bem-vindas ao app para iOS e iPad da plataforma, as quais já estão disponíveis para download na última atualização do software na App Store.

Uma dessas novidades é a chegada do botão aleatório, o qual já estava disponível na versão web do HBO Max e permite assistir a um primeiro episódio de séries selecionadas escolhido de maneira aleatória pelo app.

Agora também há uma seção destinada a agrupar somente conteúdos baixados com melhor desempenho e estabilidade, suporte aos modos retrato e paisagem no iPad, design refinado e aprimoramento de funcionalidades de navegação.

As melhorias e novidades no HBO Max chegaram após uma série de críticas quanto ao funcionamento e à grande quantidade de bugs presentes no app da plataforma. O software para Apple TV já havia sido atualizado, chegando agora a vez dos dispositivos móveis.