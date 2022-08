iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16 ganham quintas betas

Foram disponibilizadas, hoje, as quintas versões beta do iOS 16 (compilação 20A5339d ), do iPadOS 16 (idem), do macOS Ventura 13 ( 22A5321d ), do watchOS 9 ( 20R5343e ) e do tvOS 16 ( 20J5355f ) para desenvolvedores — pouco menos de duas semanas após as quartas versões.

Publicidade

Além deles, a Apple também disponibilizou a quinta beta do Xcode 14 (compilação 14A5294e ).

Você pode abrir as páginas de cada um deles aqui no site para conferir tudo o que já cobrimos sobre eles, incluindo as novidades mais relevantes que chegarão este ano: iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16.

É sempre importante salientar que é preciso ter cuidado ao instalar as betas em aparelhos que você tem o costume de usar diariamente — afinal, estamos falando de sistemas potencialmente instáveis e para os quais a maioria dos apps ainda não estão otimizados.

Os novos sistemas já estão em fase beta pública, mas ainda deverá levar um tempinho até as compilações disponíveis no Apple Beta Software Program serem atualizadas também — isso provavelmente acontecerá até amanhã.

Que os testes continuem!