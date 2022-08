iPads Pro poderão ganhar novo Smart Connector com 4 pinos

Praticamente todos os modelos de iPads mais recentes, exceto o iPad mini, têm um Smart Connector — que nada mais é do que uma fileira de três pinos usada para conectar o tablet a hardwares/acessórios externos, como o Magic Keyboard e o Smart Keyboard Folio.

Agora, novas informações divulgadas pelo blog Macotakara dão conta de que a próxima geração dos iPads Pro de 12,9 e 11 polegadas terão um Smart Connector atualizado com quatro pinos (em vez de três). Além disso, é possível que a Apple acrescente um conector a mais, os quais seriam implementados nas “bordas laterais superior e inferior” dos tablets.

Ao que tudo indica, o pino adicional poderia facilitar a alimentação de acessórios por meio do Smart Connector; no entanto, isso também poderá significar que os novos iPads Pro não serão compatíveis com acessórios atuais.

Não está claro, porém, se esses conectores substituirão o Smart Connector existente, localizado na parte inferior traseira dos iPads Pro. Ainda de acordo com as informações, o design do chassi dos próximos iPads topos-de-linha se manterá o mesmo.

Embora o número de pinos possa ser questionável, ter dois conectores ofereceria a possibilidade de usar até dois acessórios menores, um em cada extremidade do tablet — principalmente em um possível iPad de 14,1″ —, mas até que ponto isso é interessante também é questionável.

