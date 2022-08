Leilão da Receita Federal tem iPhone 8 a partir de R$500 e mais

Mais um leilão da Receita Federal foi anunciado! Desta vez, os lotes estão espalhados por cidades das regiões Centro-Oeste e Norte, a maioria deles na cidade de Aparecida de Goiânia (GO), e contam, como sempre, com vários produtos apreendidos pelo órgão.

Eles são vendidos ao público por preços muitas vezes mais baratos, embora não tenham a mesma experiência de dispositivos novos.

Ao todo, são 322 lotes, dos quais 10 contam com produtos da Apple. É importante manter em mente que a Receita não é uma loja, de modo que não há informações diretas e detalhadas sobre todos os modelos dos eletrônicos, além de eles poderem vir sem acessórios (isso costuma ser informado), usados ou até sem funcionar. O órgão tampouco faz entregas.

Assim, vamos aos lotes que contam com dispositivos da Maçã:

Lote Produtos da Apple Valor mínimo 157 10 Apple Watches Series 3

Outros acessórios R$103.500 167 1 iPad de 4ª geração de 256GB

Discos de estado sólido (SSDs)

Outros acessórios R$70.400 169 29 Apple Watch Series 6

1 Apple Watch SE

1 Apple Watch Series 4

10 Cabos Lightning para USB-C

“Rastreador Apple” (provavelmente AirTag) R$150.900 171 3 Apple Watches SE R$177.900 178 1 iPhone 5s

1 iPhone de modelo não especificado usado

1 Magic Keyboard

1 Apple Pencil (geração não especificada)

1 HomePod R$54.500 292 1 iPhone 8 Plus com sinais de uso R$900 293 1 iPhone 7 R$600 294 1 iPhone 7 R$600 295 1 iPhone 7 R$600 296 1 iPhone 7 R$600 297 1 iPhone 7 R$600 298 1 iPhone 7 R$600 299 1 iPhone 7 R$600 308 25 iPhone 7 Plus R$12.000 309 1 iPhone 12 Pro Max de 256GB R$3.050 310 1 iPhone 12 Pro Max de 256GB R$3.050 311 1 iPhone 8 de 64GB R$500 312 1 iPhone 8 de 64GB R$500 313 1 iPhone 8 de 64GB R$500 314 1 iPhone 8 de 64GB R$500 315 1 iPhone XR de 64GB R$930 316 1 iPhone XR de 64GB R$930 317 1 iPhone XR de 64GB R$930 318 1 iPhone 11 Pro Max de 256GB R$1.800 319 1 iPhone 11 Pro Max de 256GB R$1.800

Dentro dos lotes com produtos da Apple, há também outros objetos sendo leiloados. Dando uma olhada melhor no edital (número 0100100/000003/2022), é possível observar lotes de peças de computador, veículos, entre outras mercadorias.

Como participar

Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir tais itens precisam ter um CPF válido e um certificado digital válido, via acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) — o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo. Os lotes estão disponíveis para lances de pessoas físicas e jurídicas.

Os produtos disponíveis no leilão não possuem garantia para consertos e/ou futuras trocas. A Receita Federal também não garante que todos os produtos leiloados estejam funcionando perfeitamente.

As propostas devem ser enviadas para análise entre as 8h do dia 9 de agosto e as 21h de 22/8. As melhores serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 23/8, a partir das 10h30. Os vencedores dos leilões deverão retirar os produtos pessoalmente nas respectivas cidades.

Você pode encontrar mais informações nessa página da Receita Federal.

