“Missed Fortune” será o novo podcast original da Apple

Dando continuidade à sua empreitada para aumentar seus podcasts originais, a Apple anunciou seu próximo programa, intitulado “Missed Fortune”. As informações são do Deadline.

Apresentado por Peter Frick-Wright, jornalista e ex-apresentador do Outside Podcast, a série em áudio acompanhará a história real de Darrell Seyler, um homem que gastou anos de sua vida em busca de um tesouro escondido pelo negociante de arte Forrest Fenn, em 2010, na região das Montanhas Rochosas, nos Estados Unidos.

Quando Forrest Fenn escondeu um baú cheio de ouro, safiras e rubis em algum lugar das Montanhas Rochosas em 2010, ele tocou em algo profundo. Era como se o sonho americano fosse reduzido à sua essência — uma busca de oportunidades iguais por uma pequena fortuna. O que a princípio parecia um poema inofensivo contendo nove pistas de tesouros enviou milhares em uma jornada de obsessão e desespero. Um pesquisador — Darrell Seyler — deu tudo.

A partir do momento em que Fenn anunciou ter escondido um baú contendo cerca de US$1 milhão em pedras preciosas, o caso ganhou fama e milhares de pessoas arriscaram suas vidas para encontrar a fortuna — resultando na morte de pelo menos cinco pessoas. A caçada terminou em 2020, quando o ex-jornalista e estudante de medicina Jack Stuef encontrou o tal baú contendo ouro e joias, na região do estado americano de Wyoming.

“Missed Fortune” segue a jornada de Darrell Seyler, que passou por muitas enrascadas ao procurar o tesouro, chegando até a ser preso após violar os regulamentos federais na tentativa de encontrá-lo no Parque Nacional de Yellowstone.

Os três primeiros episódios — ao todo serão nove — de “Missed Fortune” estrearão no dia 15 agosto, seguido por novos lançamentos às segundas-feiras. O podcast é produzido pela High Five Content em associação com a 30 Minutes West e a Outside Magazine.