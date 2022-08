Não consegue emparelhar o Apple Watch? Eis algumas soluções

Desde os seus primórdios, o Apple Watch foi concebido para ser um acessório do iPhone. Isso segue sendo fato anos depois do seu lançamento e com a chegada de recursos que fizeram dele mais independente do smartphone — como conectividade celular, por exemplo.

Por isso, você necessariamente precisa ter um iPhone para emparelhá-lo e usar todas as suas funções. Mas e se, por algum motivo, você não estiver conseguindo fazer esse procedimento?

Nos tópicos a seguir, mostraremos alguns passos simples que podem ajudar a resolver esse problema por aí. Vamos nessa? ⌚️

Primeiro, verifique se o Apple Watch já está emparelhado com o iPhone. Ao configurá-lo pela primeira vez, você deverá aproximar os dois dispositivos e apontar a tela do Apple Watch pro iPhone para completar a sincronização entre ambos. Se já tiver feito isso, o seu relógio já está emparelhado.

Verifique se o seu iPhone é compatível com o Apple Watch. Os Apple Watches (1ª geração), Series 1 e Series 2 são compatíveis com o iPhone 5 ou posterior; os Series 4 e 5, com o iPhone 5s ou posterior (o modelo GPS + Cellular do Series 4 requer minimamente um iPhone 6); e os Series 5, 6 e 7 necessitam de um iPhone 6s ou posterior para funcionarem.

Ligue e desligue o Bluetooth do iPhone para verificar se não há algum problema entre a comunicação de ambos os aparelhos.

Verifique se o Wi-Fi também está ligado no iPhone.

Redefina os ajustes de rede no iPhone. Para fazer isso, abra os Ajustes, vá em Geral » Transferir ou Redefinir o iPhone » Redefinir » Redefinir Ajustes de Rede.

Se o processo de emparelhamento travar, redefina o Apple Watch. Para isso, mantenha a Digital Crown pressionada enquanto o relógio estiver no modo de emparelhamento. Toque em “Redefinir” e, depois disso, tente emparelhar o Apple Watch novamente.

Se ainda assim você estiver com problemas de emparelhamento, a nossa recomendação é procurar o suporte da Apple. Isso pode ser feito usando o app Suporte, disponível gratuitamente na App Store, pelo telefone 0800-761-0880 ou pelo site.

Você também pode, é claro, marcar uma hora em uma das duas Apple Stores no Brasil ou em um Centro de Serviço Autorizado.

Deu tudo certo por aí? 🙂

