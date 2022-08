Novos HomePods e dispositivos inteligentes chegarão em 2023, diz Mark Gurman

Não é preciso ser um especialista para perceber que a linha de dispositivos residenciais inteligentes da Apple precisa ser repensada — e novas informações do jornalista Mark Gurman abordam justamente a possibilidade de uma futura reformulação nessa seara.

No seu boletim informativo “Power On” mais recente, Gurman afirmou acreditar que a Apple está trabalhando em uma atualização para o HomePod mini, cujas alterações não serão “superimpressionantes” para os usuários, segundo ele.

Além disso, como previamente especulado, a Apple planeja ressuscitar o HomePod original após descontinuá-lo em março de 2021. Como o próprio Gurman havia especulado, a versão atualizada do alto-falante inteligente terá um processador atualizado (S8) e possivelmente uma tela com interações multitoque na parte superior.

Gurman também lembrou que a Apple também pode estar trabalhando em vários outros dispositivos residenciais, incluindo um produto que combinaria um HomePod e um iPad — semelhante ao Echo Show 10, da Amazon. Além disso, também pode estar a caminho um dispositivo que juntaria uma Apple TV e um HomePod, o qual teria suporte ao FaceTime.

Enquanto Gurman acredita que o novo HomePod possa ser lançado no início de 2023, esses gadgets totalmente novos poderão chegar só no fim de 2023 ou no início de 2024.

