Quando eu devo trocar a bateria do iPhone?

Apesar de a Apple lançar novos iPhones todos os anos (normalmente no mês de setembro), fato é que a maioria dos usuários não troca de smartphone anualmente — seja pelos preços cada vez mais estratosféricos, pelo avanço da tecnologia (que permite que o aparelho aguente o uso por vários e vários anos) ou qualquer outro motivo.

Por isso mesmo, às vezes acaba sendo mais válido (e “barato”) trocar a bateria do iPhone a trocar o aparelho como um todo. Mas, afinal de contas, quando é o momento certo de trocar a bateria do smartphone?

A seguir, separamos algumas dicas que podem lhe ajudar nisso! 😉

Cheque a saúde da bateria

Há alguns bons anos, a Apple permite que você acompanhe a saúde da bateria no seu iPhone, que é representada por uma porcentagem. Quanto menor o número apresentado, maior provavelmente é a frequência que você precisa recarregá-lo.

Para verificar isso, abra os Ajustes, toque em “Bateria” e depois em “Saúde da Bateria”. É nessa seção também que poderá aparecer um aviso de bateria degradada.

Além desse recurso embutido no iOS, aplicativos de terceiros como o coconutBattery oferecem uma versão para macOS que permite obter informações mais precisas sobre o seu uso.

Conforme a Apple deixa claro, uma bateria normal é capaz de reter até 80% da sua capacidade original por 500 ciclos completos de carga. Caso o seu iPhone ainda esteja na garantia e com uma degradação maior, a Apple garante uma troca gratuita da bateria defeituosa.

Preste atenção ao seu uso diário

Quando você compra um iPhone (ou qualquer outro smartphone), nos primeiros meses a bateria deles costuma durar de forma normal.

Como informamos acima, elas se degradam com o tempo e com os seus hábitos de recarga. Por isso, caso o seu iPhone esteja deixando você na mão sem que ele “segure” uma carga como antes, pode ser um sinal que uma bateria nova pode ajudar a resolver o seu problema.

Quanto custa trocar uma bateria na Apple?

Além de várias assistências técnicas, a própria Apple permite que você troque a bateria do seu iPhone usando a sua rede de lojas ou um dos muitos Centros de Serviço Autorizados Apple. Os valores do reparo variam, de acordo com o modelo:

Modelo de iPhone Preço iPhones X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max R$541 iPhone SE (3ª geração) R$429 iPhones 6, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE (1ª e 2ª gerações) e outros modelos qualificados R$386

Para realizar o serviço, você pode agendar um horário em uma das suas Apple Stores do Brasil, em uma assistência técnica autorizada da sua cidade ou, então, obter mais informações através do 0800-761-0880 ou pelo app Suporte (disponível na App Store de forma gratuita).

E aí, como está a sua bateria? 🔋